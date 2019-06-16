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День Святой Троицы: как принято проводить праздник

16.06.2019 - 14:38

Новости Беларуси. Православные и католики отмечают День Святой Троицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра верующие идут в храмы, чтобы в общей молитве прославлять триединую сущность Бога – Отца, Сына и Святого Духа.

У праздника еще одно название – Пятидесятница. Считается, что Сошествие Святого Духа на апостолов, после которого они смогли прославлять Господа на разных языках, произошло именно на 50-й день после Пасхи.

Троицу верующие отмечают три дня. На это время все хлопоты и заботы следует отложить. Нельзя думать о плохом, желать дурного близким и обижаться, а больше времени нужно проводить с семьей.

День Святой Троицы. Что запрещено делать в этот праздник?

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День Святой Троицы. Что запрещено делать в этот праздник?

16 июня православные отмечают один из главных христианских праздников – День Святой Троицы.  

Праздник отмечается на 50 день после Пасхи, отсюда и другое название – Пятидесятница. В этот день, согласно Библии, с неба сошёл Святой Дух.  

С Троицей связано множество примет и традиций. Например, в давние времена неделя перед Пятидесятницей считалась временем разгула водной нечисти, поэтому люди старались меньше бывать у водоёмов, чтобы русалки или водяные не утянули на дно.  

Конечно, сейчас в водную нечисть мало кто верит, однако и в наше время существует ряд поверий, на которые следует обратить внимание.  

Что не принято делать на Троицу?  

Нельзя думать о плохом, желать кому-то зла или обижаться. Считается, что в этот день в мире происходит обновление, а в новую жизнь лучше входить с чистыми мыслями.  

В Пятидесятницу обычно не играют свадьбу, но вполне можно сделать предложение руки и сердца.  

Как и во многие другие религиозные праздники в этот день не принято работать. Хотя в данном случае есть более конкретное указание: не шить, не выпекать, не работать в огороде.  

В День Святой Троицы запрещается ходить на кладбища, в этот день лучше уделить внимание родным и близким.  

Что нужно делать на Троицу?  

Собирать лекарственные растения, а также украшать дом душистыми травами. Кроме того, в этот день заготавливают березовые веники для бани.  

Устраивать застолье, на которое приглашаются родственники и близкие.  

Существует примета, что если в Пятидесятницу умыться росой, то можно отсрочить старение.  



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