Депутат Палаты представителей о статье 328, снижении наказания и легализации лёгких наркотиков в Беларуси
Новости Беларуси. В сферу внимания Следственного комитета попадают различные правонарушения. Самое пристальное внимание здесь уделяют и противодействию наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только с 2019 этого года в суд направлено свыше 2500 подобных уголовных дел. Однако у истоков стратегии борьбы с распространением и потреблением наркотиков стоят законодатели.
31 октября в гостях студии Новости «24 часа» председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Наталья Гуйвик.
Сергей Прохоров, СТВ:
Тема борьбы с наркотиками актуальна во всем мире. К сожалению, Беларусь не исключение. Буквально два дня назад на совещании у Президента обсуждались эти вопросы. Тогда Александр Лукашенко заявил, что благодаря ужесточению законодательства пять лет назад удалось ситуацию в стране стабилизировать.
Вы изучали эту сферу. Что конкретно помогло преломить ситуацию к лучшему?
Наталья Гуйвик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы все прекрасно помним 2012-2014 годы, когда на территории Республики Беларусь молниеносно распространялись синтетические наркотики – спайс, насвай и другие. И от употребления этих синтетических наркотиков гибли десятки молодых людей. Наркопреступность возросла на 46 %.
Конечно, требовались резкие, жесткие меры для принятия, чтобы остановить это зло. И стабилизировал в первую очередь обстановку в этом направлении принятый главой государства декрет № 6, в котором были предусмотрены все комплексные меры противодействия этому злу. Все эти меры однозначно показали положительный результат, и об этом говорят сами цифры. С 2014 по 2018 год уменьшилось количество наркопреступлений в полтора раза, а по несовершеннолетним – в пять раз.
Снижение наказания нужно для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить
Сергей Прохоров:
Может быть, настало время некоторого смягчения наказаний в этой области? Если такая возможность все-таки существует, то для кого она может быть оправдана?
Наталья Гуйвик:
Буквально в июне 2019 года был принят закон о снижении наказания по части 2 с 5 до 3 лет, по части 3 статьи 328 – с 8 до 6 лет. Снижение наказания нужно было для того, чтобы у судов была возможность индивидуально подходить при назначении наказаний к каждому обвиняемому. Если это молодой человек, оступившийся впервые, если наказание будет три года, то, возможно, к нему можно применить будет и условно-досрочное освобождение или отсрочку применения наказания. Если это наркоторговец, значит, ему надо дать 10-15 лет, пусть знают. То есть наказание всегда должно быть соразмерно содеянному.
Тестировать школьников на употребление наркотиков нужно очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность
Сергей Прохоров:
Минздрав выпускает памятки для педагогов: как определить, употребляет ли ученик наркотики. Учитель реально может это сделать по методичке?
Наталья Гуйвик:
Постепенно внедряется тестирование школьников на предмет употребления наркотиков. Но, на мой взгляд, это надо делать очень осторожно. Тесты продаются в аптеке, пусть родители купят эти тесты. И, если есть подозрение у педагога, что с ребенком происходит что-то неладное, он должен в первую очередь сообщить родителю и сказать о том, что есть такие тесты, приобретите и каким-то образом проследите за своим ребенком.
Ну, а если уже разработаны методические указания, я думаю, что, наверное, педагоги знают, что делают. Но надо делать это очень осторожно, чтобы в первую очередь не обидеть ребенка как личность.
Считаю, что легализация легких наркотиков обидит нашу нацию, ее традиции
Сергей Прохоров:
В некоторых странах легализованы легкие наркотики. Как вы относитесь к подобной практике?
Наталья Гуйвик:
Я знаю о том, что легализация такая имеется во многих странах. Но я категорически против этой легализации, поскольку в первую очередь считаю, что это обидит нашу нацию, ее традиции. И, конечно же, я себе задаю вопрос: а что бы было, если бы кто-то предложил разрешить исламскому миру употреблять спиртные напитки? А мы знаем, что употребление спиртных напитков запрещено Кораном. Конечно же, это вызовет огромный гнев и социальную большую напряженность.
Поэтому я категорически против легализации любых видов наркотиков, в том числе и слабых. Почему-то коноплю считают слабым видом наркотиков.
Это серьёзный вызов для всего мирового сообщества. Президент Беларуси провёл совещание по вопросам борьбы с наркотиками
Новости Беларуси. Неотвратимость наказания – лучшая профилактика преступлений. Актуальную тему противодействия распространению наркотиков 29 октября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещании у Президента собрались представители правительства, ряда министерств и ведомств, судейского корпуса. Как заявил Александр Лукашенко, принятые пять лет назад системные меры позволили переломить негативную тенденцию: удалось стабилизировать ситуацию как с потреблением, так и распространением наркотиков. Однако, по мнению главы государства, останавливаться на достигнутом рано.
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Пять лет назад Беларусь буквально накрыло волной синтетических наркотиков. Вот тогда за борьбу с «дурью» взялись всерьез. Войну спайсам объявили на государственном уровне.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принятые в Беларуси в 2014 году системные меры позволили нам переломить ситуацию. Нам удалось поставить заслон на пути распространения синтетических препаратов, так называемых спайсов, основными потребителями которых была молодежь.
Значительно усилена уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропов. В результате нам удалось стабилизировать обстановку. Количество смертей от передозировок наркотиками у нас в 14 раз ниже, чем в Литве, и аж в 72 раза ниже, чем в США. Последний случай гибели подростка от передозировки произошел в 2014 году.
Наркотиков в стране действительно стало меньше. Это результат системной работы и наступления на смертоносный дурман по всем фронтам. Свою роль сыграло и ужесточение наказания. Зелье в стране буквально выжигали каленым железом. Не обращая внимания на мировые тенденции.
Число государств, внедряющих в различных формах декриминализацию наркотиков, давно перевалило за два десятка. Например, покурить травку в Голландии – что за хлебом сходить – обычное дело, а в Португалии и вовсе легализовали все вплоть до героина. При этом количество наркотических жертв шокирует.
Александр Лукашенко:
Проблема является серьезным вызовом для всего мирового сообщества. Мы здесь не образец. По оценкам ООН, наркотики сейчас употребляет каждый двадцатый человек на планете, примерно 250-300 миллионов человек. Огромная масса людей, сопоставимая с численностью населения Великобритании, Германии, Италии и Франции вместе взятых. Ежегодно от наркотиков погибает свыше 200 тысяч человек.
Сегодня специалисты рапортуют: статистика положительная. Общее число наркопреступлений за пять лет снизилось в полтора раза. При чем с участием несовершеннолетних – аж в пять раз.
Но сухие цифры не отражают всей картины. Реальная наркоугроза для страны – в количестве людей, «сидящих» на дозе. Таких в Беларуси порядка 88 тысяч. Поэтому глава государства уверен: почивать на лаврах рано.
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Например, наркотики раскладывают по городу в маленьких пакетиках – так называемые «кладмены». А те, кому надо купить, знают, куда звонить и где искать – целая сеть. Расчет простой: такими «мальчиками на побегушках» становятся молодые люди, многие из которых и не подозревают, что бегают под статьей.
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Александр Лукашенко требует от правоохранителей сосредоточить усилия на полной ликвидации наркосетей. Даже если ее ключевое звено – за пределами Беларуси.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:
Очевидно, что самостоятельно расследовать в нынешнее время уголовные дела, особенно связанные с организованными преступными группами, распространением наркотиков в трансграничном формате, очень непросто. Поэтому мы здесь очень активно вовлекаем в наши процессы международное правовое сотрудничество. Очень активно контактируем с нашими коллегами в первую очередь из Российской Федерации, из Европейского союза. Кроме того уже стало нормой приезд к нам и контакты в том числе на территории США с агентством по борьбе с наркотиками.
Сейчас наказание по 328-й, как ее прозвали в народе «наркотической статье», отбывают около 6 тысяч человек. В основном – молодежь. Президент делает акцент на необходимости усилить профилактику. Социальные сети, интернет-ресурсы, мощные кампании в СМИ – в войне за подрастающее поколение все средства хороши. И да, здесь велика роль специалистов, врачей, педагогов, неравнодушие общества. Но предупреждать, объяснять и действовать на опережение должны в семье.
Александр Лукашенко:
Сложившаяся система работы по противодействию распространению наркотиков и профилактике наркомании вызывает активное обсуждение у наших людей. Особенно обсуждают и рыдают так называемые матери 328. Мы, конечно, их понимаем – это беда в семье, им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми, а потом рыдать, стенать и предъявлять претензии власти.
Тем не менее по моему поручению в Администрации Президента проведено несколько встреч с родными осужденных за наркопреступления. Матери правильно заостряют внимание на необходимости более эффективной работы с молодежью по профилактике наркопреступности и наркомании. Да, предлагают нам профилактику вести более активно, только забыли о том, что им самим надо было этим делом заниматься в семье.
Мы должны тщательно изучить предложения, которые исходят в том числе и от этих матерей. Они пострадавшие и, наверное, чувствуют эту проблему острее, чем все другие. Не на словах, а на деле люди должны увидеть результат.
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Сегодня наркотический рынок сильно изменился. Еще недавно зелье передавали курьеры из рук в руки. Сегодня для покупки достаточно интернета. По итогам большого разговора во Дворце Независимости подготовят комплексный документ, где четко определят дальнейшие меры противодействия. Карты в руки прокуратуре, контроль за госсекретариатом. Чтобы было понятно даже на дальних подступах к стране: Беларусь – антинаркотический фронт, где наркодельцам делать нечего.