новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Депутаты на встрече с руководством Минэкономики обсудили инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси

08.02.2017 - 13:33

Новости Беларуси. 8 февраля в центре внимания белорусских парламентариев были вопросы экономики. На законодательном уровне они готовы сделать все необходимое для раскрепощения деловой инициативы в стране. Программа социально-экономического развития, которая гарантирует достойный уровень жизни белорусов, требует инновационных подходов к ее реализации, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:
У нас есть ряд совместных вопросов к Национальной академии наук и Государственному комитету по науке и технологиям. Нам надо обновлять прогнозы технологического уклада государства, как мы должны развиваться, на какой технологический уклад мы должны выходить, какие научно-технические программы нужно реализовывать  для внедрения новых передовых технологий.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В нашей комиссии сейчас два важных закона, которые будут вносить депутаты. Это закон об инвестициях и о приватизации. Они на слуху сейчас. Они обсуждались в ходе «Большого разговора». Главная цель – это защита права собственности, защита прав инвесторов и создание хорошего инвестиционного климата.

На встрече депутатов с руководством Министерства экономики речь также зашла о финансовом оздоровлении реального сектора. Новые законы должны улучшить инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси.

Депутаты на встрече с руководством Минэкономики обсудили инвестиционный климат и систему занятости населения Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Зарплата в $500, госзакупки, антимонопольное регулирование: планы правительства на весеннюю сессию
Зарплата в $500, госзакупки, антимонопольное регулирование: планы правительства на весеннюю сессию
Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции
Все законодательные акты, принятые парламентом в 2016 году, соответствуют нормам и принципам Конституции
Алексей Сокол, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Депутаты Палаты представителей завершили законотворческий сезон обсуждением трех законопроектов
Ипотека и доступность квадратного метра: о развитии рынка недвижимости и ЖКХ говорили в белорусском парламенте
Ипотека и доступность квадратного метра: о развитии рынка недвижимости и ЖКХ говорили в белорусском парламенте
Ипотека, реформа ЖКХ, транспорт: основные темы совместного заседания обеих палат парламента
Ипотека, реформа ЖКХ, транспорт: основные темы совместного заседания обеих палат парламента
Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей обсуждали сенаторы на заседании Совета Республики 30 ноября
Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей обсуждали сенаторы на заседании Совета Республики 30 ноября
Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь
Новый состав нижней палаты парламента соберется 18 октября в Овальном зале
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь
Михаил Мясникович: если руководствоваться исключительно нормами закона, многие процессы будут просто тормозиться
Все новости по теме Парламент Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru