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Депутаты рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях

23.11.2017 - 10:27

Новости Беларуси. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях в эти минуты рассматривают в Овальном зале. Речь идет о том, чтобы за малозначительные проступки (к примеру, несоблюдение некоторых правил дорожного движения или несущественные нарушения в сфере ведения бизнеса) к административной ответственности не привлекать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, может быть расширен перечень оснований и вовсе для освобождения от административного наказания. Также в центре внимания народных избранников порядок формирования цен на поставки природного газа в Беларусь, проект закона «О Национальной академии наук».

Депутаты рассматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях

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