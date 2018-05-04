Деревня Лучин, Рогачёвский район (Гомельская область). Фото прислала Светлана Варикова

Природа, исторические места и достопримечательности, всё то, что символизирует понятие «моя малая родина».
Природа, исторические места и достопримечательности, всё то, что символизирует понятие «моя малая родина».
|Сморгонь (Гродненская область). Фото прислал Алексей Жуков
|Деревня Козян, Браславский район (Витебская область). Видео прислал Максим Ролик
|Минск и Минский район. Фото прислала Людмила Митюрёва
|Г.п. Зельва (Гродненская область). Фото прислала Мария Ольховик
|г.Дзержинск (Минская область). Фото прислала Наталья Смычёк
|Хойники, Хойникский район (Гомельская область). Видео прислала Марина Татарникова
|Минск и Святск. Фото прислала Юлия Воронецкая
|г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко