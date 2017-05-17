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Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар

17.05.2017 - 16:40

Новости Беларуси. Вопросы воспитания молодежи и ее роль в жизни общества – эти и другие темы 17 мая объединили представителей общественной организации «Белая Русь» и ученых. Встреча в таком формате проходит не впервые. Объединенная коллегия НАН и «Белой Руси» вместе работают над проектами в социальной сфере. Отдельное внимание уделяется работе с молодым поколением белорусов, от которых зависит будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Это приобрело ярко выраженную форму диалога ученых и гражданского населения по всем сферам. Приятно, что большая группа здесь всегда молодежи. Направлений очень много разных, прежде всего повышение эффективности нашей экономики.

Отметим, что семинар посвященный вопросам развития общества, собрал под одной крышей представителей всех регионов Беларуси.

Диалог ученых и гражданского общества: НАН Беларуси и «Белая Русь» провели совместный семинар

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