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«Для человека, который работает в офисе с кондиционером, должно стать привычкой закапывание увлажняющих капель в глаза»

03.05.2018 - 15:49

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак».

Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
Человек склонен относиться к своим глазам, как к какому-то механизму, рабочему органу, который должен работать 24 часа в сутки.

Столько, сколько хочется человеку.

А ведь, никого не удивит, если человек пробежит 5 километров кросс, что у него будут болеть ноги. Его это не удивит, он к этому отнесётся: да, я устал. А когда человек сидит 6 часов за компьютером или больше, почему-то к концу дня он удивляется: у меня болят глаза. Да? И задумается, может быть, что надо было сделать перерыв раньше или закапать увлажняющие капли, или, вообще, отвлечься от монитора и каким-то другим видом деятельности заняться. Поэтому, наверное, очень важно мне, как врачу, напоминать об этом. И, в общем-то, я стараюсь это делать.

Ирина Ромбальская, СТВ:
У нас в стране кладезь айтишников…

Галина Ситник:
На самом деле, когда общаешься с человеком, который занимается компьютерными технологиями – становится понятно, что это, вроде бы, очень умные люди, которые во многом понимают, но совершенно не заботятся о своем здоровье. И, конечно, это печально.

Ирина Ромбальская:
Что же делать тогда?

Галина Ситник:
Я думаю, вспоминать о себе.

В любой профессии человек должен вспоминать о себе, о своём здоровье.

И сделать это привычкой, которая не нарушает обычного образа жизни и активности дневной. Скажем, для человека уже привычно проснуться утром и почистить зубы. Точно так же для человека, который работает в офисе, в помещении с кондиционером, должно стать привычкой закапывание увлажняющих капель в глаза в течение рабочего дня.

Ирина Ромбальская:
То есть это – обычные, не рецептурные капли в глаза, которые можно купить в аптеке?

Галина Ситник:
Да. Но, безусловно, лучше проконсультироваться со специалистом. Потому что таких капель – огромное количество, порядка 20, наверное, на рынке.

И в каждом конкретном случае подойдёт свой препарат.

Поэтому такого общего рецепта я бы не стала давать.

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