Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка
Новости Беларуси. В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, произошло заметное изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из него исключена медицинская справка. Пока это касается только физических лиц. В отношении компаний и предприятий процедура изменится в ближайшее время, после приведения в соответствие некоторых законодательных актов.
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«Чёрные ящики» и ограничители скорости появятся по всех машинах ЕС с 2022 года
Новости мира. Наличие «черных ящиков» в автомобилях станет обязательным на территории Евросоюза с 2022 года. Такие нормы предварительно приняла Европейская комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно новым правилам, все авто, продающиеся в ЕС, в обязательном порядке должны будут оснащаться экстренными тормозами и технологией, которая не позволит автомобилю выехать за пределы своей полосы. Также в транспортных средствах появится система оповещения о том, что водитель засыпает или отвлечен.
Все эти нововведения направлены на снижение смертности на дорогах. К 2050 году ЕС планирует сократить этот показатель до нуля.