Для тех, кто работал в неблагоприятных условиях. Как в Беларуси изменились подходы к начислению досрочной пенсии
Новости Беларуси. Две темы обсуждались на неделе во Дворце Независимости и уже нашли свое отражение в конкретных указах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В частности, скорректированы подходы к предоставлению досрочной пенсии.
Юлия Огнева, СТВ:
Сразу скажу: касаются они работающих в неблагоприятных условиях. Но тоже не всех. Здесь требуются пояснения, постараюсь максимально понятно.
В стране есть несколько видов пенсий. Чаще всего на заслуженный отдых уходят в связи с завершением профессиональной деятельности. По возрасту, за выслугу лет или досрочно – те, кто работал во вредных и опасных условиях труда. Вот как раз о них и речь. Поначалу льготные пенсии им выплачивались из средств общей пенсионной системы, но 10 лет назад была введена система профессионального пенсионного страхования. Каждый работник получил индивидуальный счет, на который работодатель стал делать взносы. Предполагалось, что когда придет пора выходить на пенсию, накопленных к этому времени средств будет достаточно для комфортной жизни.
Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит
Но на практике получилась ловушка примерно для 20 тысяч человек. Это те, кто проработал в неблагоприятных условиях более 10 лет до 1 января 2009 года. С одной стороны, они утратили право выходить на льготную пенсию, как это было раньше, с другой – накопленных на индивидуальных счетах денег оказалось недостаточно для того, чтобы выйти на досрочную пенсию и получать в соответствии с отработанным. Кроме того, выходя на накопительную пенсию, они утрачивали право продолжать работать. На ситуацию оперативно отреагировала Федерация профсоюзов.
Профсоюзы предложили дать право не переходить в профессиональную пенсионную систему тем, кто отработал в неблагоприятных условиях больше половины необходимого стажа до 1 января 2009 года. Глава государства эту инициативу поддержал.
Все остальные, то есть те, кто до 1 января 2009-го отработали менее половины специального стажа или вовсе его не имели, остаются в профессиональной пенсионной системе. Кстати, накопления там пойдут быстрее – с 2021 года увеличатся тарифы взносов.
Подходы к предоставлению досрочной пенсии изменили в Беларуси. Объясняем, что это значит
Новости Беларуси. У работников с особыми условиями труда теперь больше вариантов выбора льготной пенсии. Это одна из новаций указа главы государства от 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ подписан по итогам недавнего совещания Президента с руководством Совета Министров, где в том числе рассматривали и вопрос профессионального пенсионного страхования.
Подробности у Алены Сыровой.
Алена Сырова, корреспондент:
У нас есть работники, которые трудятся в неблагоприятных условиях (например, трактористы). Все они имеют право на досрочный выход на пенсию. И если раньше они выходили на нее по правилам общей пенсионной системы, то 10 лет назад мы перешли на иную систему профессионального пенсионного страхования. У каждого работника появился индивидуальный счет, на который наниматель перечисляет определенную сумму. Она накапливается. Исходя из накопленного и формируется та самая досрочная пенсия. То есть чем больше работаешь во вредных условиях, тем она выше.
Все, о чем будем говорить дальше, касается только тех, кто отработал в особых условиях более половины льготного стажа (то есть свыше 10 лет) до 1 января 2009 года. Такие работники оказались в так называемой ловушке. Они не успели накопить достаточную сумму, чтобы комфортно жить на пенсии.
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Если тракторист, отработав в нормальном сельхозпредприятии 10 лет, но не перейдя 10-летюю черту, имел право на пенсию в размере 400-500 рублей. То, если он переходит 10-летний период, эта пенсия, которая уже накопительная получается, составляет 50-70 рублей разницы. И он должен уйти со своей работы.
Работники обращались к нам по поводу того, что хотели сохранить пенсию по старым правилам и продолжать работу. А наниматели хотели сохранить квалифицированных специалистов, чтобы те могли продолжить свою работу дальше. Это коснулось не только трактористов и доярок, но и швей, и работников городского общественного транспорта, бортпроводников, и многих других. По нашим самым скромным подсчетам, это порядка 20 тысяч человек, из них около половины заняты в сельском хозяйстве.
Профсоюзы вышли с инициативной дать возможность тем, кто отработал больше половины необходимого стажа до 1 января 2009 в особых условиях, не переходить в профессиональную пенсионную систему. Глава государства поддержал.
Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Это позволило лицам, отработавшим не менее половины специального стажа до 1 января 2009 года, остаться в общей пенсионной системе. Выйти на пенсию досрочно и получать пенсию, исходя из средств общей пенсионной системы, которая значительно выше профессиональных пенсий.
Главное, что сейчас у работников появился выбор: продолжать работать в неблагоприятных условиях и накапливать средства на персональном счете или получать обычную пенсию.