Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси
Новости Беларуси. Россия поможет в доставке белорусов на родину из Дели и возьмет на себя расходы за перелет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Об этом в интервью программе «Неделя» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Специальным рейсом в Минск должны вернуться более 100 человек.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Конечно, мы когда и в разговоре с министром иностранных дела Владимиром Владимировичем Макеем, с руководством правительства Республики Беларусь говорили о том, что важно и можно делать, чтобы помочь россиянам, белорусам как можно быстрее вернуться домой.
Мы окончательно говорили о том, как вернуть из Дели именно белорусов, которых мы бортами наших российских авиалиний не смогли вывезти, потому что просто не хватило мест физически. Будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит 5 числа в Дели по маршруту Минск – Дели – Минск. На борту будут 111 граждан Беларуси, которые, что называется, застряли там.
Полную версию интервью с послом России в Беларуси смотрите 5 апреля в программе «Неделя» в 19.30.
Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»
Перенос Олимпиады и других соревнований в мире обсуждали в программе «В обстановке мира».
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Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Вся эта ситуация по отмене, по переносу соревнований в мире, помимо Международного олимпийского комитета, сам Международный олимпийский комитет базируется ещё на мнении спортсменов. В каждой федерации международной, также и в МОКе, и в ЕОКе, и во всех других организациях есть так называемые комиссии спортсменов. Буквально несколько лет назад они очень сильно набрали обороты, и даже выпустили так называемую свою Хартию – правила спортсмена. И вот этот вот момент, когда начались эти пандемии, и начали закрываться страны, в первую очередь, спортсмены не стояли в стороне. Они тоже высказывали своё мнение. И было очень много конференц-холлов, которые по видеозвонкам присоединялись и общались разные страны, высказывали свои мнения. И сейчас, допустим, сегодня был очередной видеозвонок международный – все спортсмены беспокоятся только об одном: вот этот перенос. Они не то, что беспокоятся, они просто высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье, давайте сохраним наше здоровье.
Потому что соревнования, спорт, Олимпиады, всё остальное – это второстепенно. Самое главное – не нарушить здоровье спортсменов. А всё остальное встанет на свои места.