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Дневник NAVIBAND: что постят белорусские участники Евровидения-2017 в соцсетях

11.05.2017 - 14:39

Новости Беларуси. Вечером 11 мая состоится второй полуфинал конкурса «Евровидение», где белорусская группа NaviBand выступит под 14 номером. Уже больше недели исполнители вместе с делегацией находятся в Киеве. Мы посмотрели, какие предконкурсные моменты публикует белорусы в социальных сетях.

Участники – группа NaviBand

В начале мая прилетели в Киев...

Фото: naviband

Фото: naviband

... в полной боевой готовности.

Фото: naviband

Всю эту неделю репетировали,

Фото: naviband

Фото: naviband

встречались с фанатами «Евровидения», подписывали промопродукцию,

Фото: naviband

гуляли по Киеву.

 Фото: naviband

Прошлись по красной дорожке на открытии конкурса и познакомились с другими участниками.

Фото: naviband

Фото: naviband

Фото: naviband

Встретились с певцом Олегом Скрипкой и спели в Евродеревне.

Фото: naviband

Фото: naviband

Мы также заглянули в Instagram к Сергею Андрианову, пиар-менеджеру команды.

Фото: andryjanau

Сегодня их номер 14. Фото: andryjanau

Фото: andryjanau

На бэк-вокале у Naviband Михаил Сосунов (Michael Soul) и трио «Беатрис». Мы просмотрели и их страницы.

Фото: naviband
annlovechet. Ура!!!Мы полетели!!!
Фото. annlovechet. Ура!!!Мы полетели!!!
annlovechet.
Фото. annlovechet.
annlovechet.
Фото. annlovechet.
annlovechet. Наша великолепная команда!!! Спасибо каждому за возможность работать вместе с вами!!!!
Фото. annlovechet. Наша великолепная команда!!! Спасибо каждому за возможность работать вместе с вами!!!!
annlovechet. С моей красной дорожкой. Все понятно,250 метров медленным шагом в туфлях не моего размера, дело не легкое. Спасибо, что рядом команда, которая все понимает и дает возможность потом расслабиться
Фото. annlovechet. С моей красной дорожкой. Все понятно,250 метров медленным шагом в туфлях не моего размера, дело не легкое. Спасибо, что рядом команда, которая все понимает и дает возможность потом расслабиться
drozdovaol. Удалось сфоткаться с артистами! Ребята, какие же вы красивые!!!
Фото. drozdovaol. Удалось сфоткаться с артистами! Ребята, какие же вы красивые!!!
drozdovaol.
Фото. drozdovaol.
alenabeatrees.
Фото. alenabeatrees.
soulmichael.
Фото. soulmichael.
soulmichael. Уже прибыли в Киев, получили заветные бейджи и готовы трудиться
Фото. soulmichael. Уже прибыли в Киев, получили заветные бейджи и готовы трудиться
soulmichael. Вот так готовимся поддерживать страну на #eurovision2017. Для тех кто ещё не знает, я буду бэк-вокалистом у @naviband вместе с прекрасными @trio_beatrees. Так что ждите нас на сцене Евровидения. Будем жечь P.S - Зацените, сколько всего нам подарили: сумка, байка, майка, браслеты, брелки, носочки, фирменная бабочка, флешки и даже зонтик...
Фото. soulmichael. Вот так готовимся поддерживать страну на #eurovision2017. Для тех кто ещё не знает, я буду бэк-вокалистом у @naviband вместе с прекрасными @trio_beatrees. Так что ждите нас на сцене Евровидения. Будем жечь P.S - Зацените, сколько всего нам подарили: сумка, байка, майка, браслеты, брелки, носочки, фирменная бабочка, флешки и даже зонтик...

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