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«Добро пожаловать в семью». Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

23.04.2018 - 23:44

Новости Великобритании. 23 апреля принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз. Мальчик весом 3,8 килограмма появился на свет в больнице Святой Марии в Лондоне. 

Принц Уильям присутствовал при родах. Спустя несколько часов он вернулся в резиденцию за старшими детьми, пятилетним Джорджем и трехлетней Шарлоттой, и отвез их в больницу к матери и младшему братику.

В социальных сетях эти снимки набирают популярность, пользователи уже назвали их историческими.

Малыша представили миру через несколько часов после его рождения. Принц Уильям и Кейт Миддлтон появились на крыльце роддома. Герцогиня Кембриджская – в платье красного цвета (журналисты не могли не отметить, что в наряде такого же оттенка выходила к журналистам принцесса Диана с новорожденным принцем Гарри на руках). Ребёнок – укутан в традиционное белое кружевное одеяло.

«Добро пожаловать в семью». Такая подпись сопровождает фото, на котором запечатлена счастливая семья, на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Событие, которое, без преувеличения, ждала вся Великобритания. Судя по кадрам, размещенным ведущими британскими изданиями, страна ликует.

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
Фото. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына
Фото. Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

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