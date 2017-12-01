﻿ Домашний уют своими руками: как сделать оригинальные подсвечники? | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Домашний уют своими руками: как сделать оригинальные подсвечники?

01.12.2017 - 11:32

Вот и пришла зима, а это значит, что наступило время долгих вечеров у камина. Как подчеркнуть уютную домашнюю атмосферу, знает дизайнер интерьеров Елена Костеневич.

Дизайн интерьера

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как преобразить журнальный столик с помощью аэрозольной краски и самоклеящейся плёнки?
Новая жизнь старым вещам: создаём абажур для лампы
Новая жизнь для старых вещей: как сделать панно из скатерти?
Чехол для подушки из джинсовой юбки-трапеции
Новая жизнь старых вещей: столик в винтажном стиле
Загородная сказка: создаём гамак-кресло своими руками
Как оформить цветочные композиции на приусадебном участке, не прибегая к традиционным методам высадки цветов?
Как создать персональную релакс-зону для вашего загородного дома из паллет и подушек?
Все новости по теме Дизайн интерьера
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru