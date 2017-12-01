Домашний уют своими руками: как сделать оригинальные подсвечники?

Вот и пришла зима, а это значит, что наступило время долгих вечеров у камина. Как подчеркнуть уютную домашнюю атмосферу, знает дизайнер интерьеров Елена Костеневич.
Вот и пришла зима, а это значит, что наступило время долгих вечеров у камина. Как подчеркнуть уютную домашнюю атмосферу, знает дизайнер интерьеров Елена Костеневич.
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