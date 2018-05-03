﻿ «Дорогой туриста». Специальный репортаж | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Специальный репортаж СТВ

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

03.05.2018 - 21:19

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупнейшая турецкая авиакомпания представила видеоролик «Минск. Прекрасная столица Беларуси»
Крупнейшая турецкая авиакомпания представила видеоролик «Минск. Прекрасная столица Беларуси»
«Они в восторге от пирожного «картошка». Как гид проводит бесплатные экскурсии по Минску и учит туристов белорусскому
«Белавиа» организовала прямые рейсы в Татарстан и Ростов-на-Дону
«Белавиа» организовала прямые рейсы в Татарстан и Ростов-на-Дону
Путёвка с национальным колоритом. Минчанка организовывает туры в белорусскую глубинку
Путёвка с национальным колоритом. Минчанка организовывает туры в белорусскую глубинку
Современный взгляд на туризм в Беларуси: фэсты экскурсоводов, велоэкскурсии и ожившая реальность в приложении на смартфоне
Современный взгляд на туризм в Беларуси: фэсты экскурсоводов, велоэкскурсии и ожившая реальность в приложении на смартфоне
Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке
Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке
Белорусы смогут посетить китайский остров Хайнань без визы с 1 мая
Белорусы смогут посетить китайский остров Хайнань без визы с 1 мая
Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале
Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале
Все новости по теме Туризм
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru