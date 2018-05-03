«Дорогой туриста». Специальный репортаж

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Крупнейшая турецкая авиакомпания представила видеоролик «Минск. Прекрасная столица Беларуси»
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«Они в восторге от пирожного «картошка». Как гид проводит бесплатные экскурсии по Минску и учит туристов белорусскому
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«Белавиа» организовала прямые рейсы в Татарстан и Ростов-на-Дону
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Путёвка с национальным колоритом. Минчанка организовывает туры в белорусскую глубинку
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Современный взгляд на туризм в Беларуси: фэсты экскурсоводов, велоэкскурсии и ожившая реальность в приложении на смартфоне
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Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке
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Белорусы смогут посетить китайский остров Хайнань без визы с 1 мая
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Сплав на байдарках, гонки на катамаранах и национальные танцы. Как прошёл фестиваль «Неманская весна» на Августовском канале