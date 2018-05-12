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Досрочного золота не будет: БГК имени Мешкова проиграл СКА в Минске

12.05.2018 - 22:39

Новости Беларуси. Гандболисты СКА сохраняют интригу в мужском чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

12 мая на домашнем паркете армейцы не позволили заклятому конкуренту, БГК имени Мешкова, досрочно отпраздновать чемпионство. Матч начался не в пользу минчан, но подопечные Игоря Папруги смогли переломить ход игры и в результате отпраздновать победу. 8 мячей у победителей на счету Владислава Кулеша.

Владислав Кулеш, игрок ГК СКА (Минск):
Наверное, из-за предельного желания. Мы уже соскучились, можно сказать, по чемпионству, очень сильно хотим выиграть этот титул. Поэтому, я думаю, желанием. Желанием и молодостью, скоростью.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА (Минск):
Это наша работа, это качели. Как бывает, что не забиваешь – проигрываешь, забиваешь, стоишь хорошо в защите – выигрываешь. Важно оперативно реагировать, чтобы ребята смогли что-то исправить.

Досрочного золота не будет: БГК имени Мешкова проиграл СКА в Минске

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