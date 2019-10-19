Достаём босоножки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В начале недели метеообстановку в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». Со среды Беларусь окажется под властью повышенного атмосферного давления. В северных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта.
Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На пике осеннего сезона правит бал золотая осень. Приток тёплого воздуха с юго-запада Европы продолжится. Осадков практически не ожидается, а температурный фон в ночные часы будет колебаться от +5 до +12, а в дневные часы будет +14 +21, а на юге республики и вовсе по-летнему: до +22 +24. Во вторник на территорию страны начнёт поступать более прохладная воздушная масса. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +10 до +17, в южных районах составит до +20. В среду ночная температура ожидается от +4 до +11, а днём термометры покажут +8 +15, в южных районах ожидается до +18.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
В Гродно зацвели каштаны, а лев начал признаваться в любви подруге
Новости Беларуси. История из Гродненского зоопарка. В эти дни его посетители идут к вольеру с дикими животными, где развивается настоящая история любви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дело в том, что у льва Джонни проснулись искренние чувства к своей подруге Персее, и он всячески старается признаться в них. Как истинный царь зверей, обхаживает даму галантно и романтично.
Светлана Репницкая, заведующая секцией Гродненского зоопарка:
Романтика, он ухаживает за своей дамой сердца. Он проявляет каждый день заботу, ласку. Мы… в принципе, не только мы, все желающие могут прийти и посмотреть.
Работники зоопарка связывают поведение льва с теплой погодой. И шутят, что такие чувства у зверя просыпаются только в марте.
На температурный плюс реагирует и природа. В Гродно зацвели каштаны – необычное природное явление жители могут наблюдать на одной из городских аллей.