Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будет формировать система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы.
Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На предстоящей неделе погоду в Беларуси будет формировать довольно обширный атлантический циклон. В понедельник, 30 сентября центр циклона будет находиться над югом Балтийского моря. Фронтальные разделы, связанные с ним, переместятся на территорию Беларуси и принесут во многие районы кратковременные дожди разной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы составит +8 +14, днём – до +12 +19. Во вторник на территорию Беларуси устремятся более прохладные воздушные массы с юга Скандинавии. На территорию страны придёт сильный порывистый западный ветер, а дневная температура понизится до +9 +16. В среду в дневное время – +12 +19, на юго-востоке вновь не исключено повышение температуры до +20, но при этом во многих районах пройдут кратковременные дожди, не исключён порывистый ветер, до 15-20 м/с.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Потепление и дожди. Прогноз погоды в Беларуси в последние дни сентября
Новости Беларуси. В Беларуси на выходных ожидается дождливая погода.
По информации Белгидромета, в субботу, 28 сентября, ночью ожидается от +1°C до +6°C, в западной части страны будет от +7°C до +12°C. По востоку на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до -2°C.
Днем столбик термометра будет держаться на отметке от +11°C до +17°C, по юго-западной части страны до +19°C. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром – туман.
В воскресенье, 29 сентября, ночью будет от +6°C до +12°C. Днем прогнозируется от +12°C до +19°C. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.
Магнитная буря ожидается 27 и 28 сентября – здесь подробнее.