Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Погоду в Беларуси будут определять холодные неустойчивые воздушные массы со Скандинавского полуострова. Со среды в западных регионах скажется влияние атмосферного фронта, ненастье берёт курс на восток, рассказали в программе «Плюс-минус».
Мария Курец, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Установившаяся холодная погода сохранится и в первой половине недели. Но уже начиная со среды над Атлантикой активизируется циклоническая деятельность и погоду в нашей республике начнут формировать атмосферные фронты. Они принесут дожди и повышение температурного фона до климатической нормы октября.
В ночные часы с понедельника по среду ожидаются на большей части территории республики заморозки до 0 -5, местами может отмечаться слабый гололёд.
А дневной фон будет умеренным, будет колебаться от +4 по северу до +10 по крайнему югу республики. К концу рабочей недели, с приходом дождей, заморозки ночные отступят, а дневной фон немного повысится и составит по республике +7 +14.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Будет ли зима ранней и холодной? Узнаем в этот день
8 октября – Сергий Радонежский. В этот день нужно начинать рубить капусту, особенно, если первые ночные заморозки уже случились, рассказали в программе «Плюс-минус».
9 октября – Иоанн Богослов. Если в этот день солнечно и тепло, будущий июль будет прохладным и дождливым.
Дожди и заморозки с гололёдом. Синоптики рассказали о погоде на неделю
11 октября – Харитонов день. Если птицы летят низко к земле, зима будет ранней и холодной.