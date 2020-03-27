«Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский». Самолёт «Белавиа» с туристами из Египта прибыл в Витебск
Новости Беларуси. 27 марта в Витебске приземлился самолет с туристами из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предпоследний рейс, который выполняет «Белавиа» из Хургады.
Ночью оставшиеся туристы прилетят в Минск. На борту приземлившегося Boeing – 178 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась. Большая часть пассажиров – граждане России.
Более 4500 белорусов смогли вернуться на родину благодаря содействию госорганов
Мы очень переживали. Два дня у меня было все на нервах. Я все переживала. Думала, приеду – буду целовать асфальт белорусский. Спасибо вам большое, спасибо, что вы нас забрали. И вы нас встретили. Честно, я даже заплакала, когда увидела самолет – единственный самолет в Хургаде. Ой, спасибо большое. Лукашенко, спасибо!
Что забрали, спасибо! Теперь самое главное, как добраться до дома.
Теперь как до Питера доехать...
Мы понимали, что нас заберут и что все будет в порядке. Это очень важно на самом деле. Так что большое спасибо белорусской стороне!
Очень понравился ваш аэропорт, все так по-домашнему, все так быстро, все так качественно. Поэтому будем стараться летать через ваш аэропорт.
Россия прекращает авиасообщение. Как белорусы попадут домой?
Теперь россиянам предстоит вернуться на родину. Белорусам же, приехавшим из стран с зарегистрированными случаями COVID-19, напомним, необходимо самоизолироваться на 14 дней. Такое решение накануне приняло правительство нашей страны.
Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров
Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит белорусам быстрее попасть в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава российской дипмиссии в нашей стране Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская и российская стороны показали успешное взаимодействие в вывозе своих граждан из третьих стран.
27 марта Москва поставила на паузу регулярные и чартерные рейсы. Было принято решение предложить для белорусов железнодорожное и автобусное сообщение. Позже стало известно, что Департамент по авиации Минтранса нашей страны и Росавиация дали добро, чтоб Belavia продолжала летать в Москву. Сейчас наш МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов, а также пяти наших граждан из Маврикия.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Сегодня принято решение правительством Российской Федерации. Оно подписано заместителем председателя Кабинета министров России Алексеем Оверчуком. О том, что все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности (имеется в виду емкость авиабортов) белорусских пассажиров как граждан Союзного государства России и Беларуси на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из тех стран, из третьих стран, в которых они оказались в это время, когда организована очень комплексная и жесткая борьба с распространением коронавируса. Который стал, по сути дела, бедой не только для России и Беларуси, а для десятков стран мира.
Кроме того, смогут вернуться на родину те, кто сейчас находится из Китая. В этом помогут рейсы Air China и Аэрофлота уже с 28 марта. Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в последние дни почти 5 000 белорусов смогли прилететь домой.
Читайте также:
Президент Беларуси о коронавирусе: я молю Бога каждое утро, чтобы мы и дальше, как сегодня, прошли этот период
Александр Лукашенко о младшем сыне: у меня свой в школу ходит. Говорит: «Папа, там треть не ходит или половина в некоторых классах»
«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости