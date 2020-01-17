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Вязович: третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех

17.01.2020 - 14:42

Новости Беларуси. Второй раз в истории «Дакара» белорусский МАЗ на подиуме. Экипаж Сергея Вязовича стал бронзовым призером ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это несмотря на относительно неудачно пройденный заключительный этап.

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По его итогам лидер нашей команды был лишь 17-м. А вот другой мазовец – Вишневский – на 12-м этапе показал второе время, проиграв лидеру россиянину Каргинову лишь 2 минуты. У Василевского – 7-й результат.

Таким образом, по итогам генеральной классификации в десятке лучших сразу два белорусских экипажа – Вязовича и Вишневского, третье и восьмое места соответственно. Экипаж Василевского стал 12-м.

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Спокойно провели спецучасток, довезли наш результат до финиша. И подиум вновь наш! Третье место на «Дакаре» для новой машины, для нашей команды – это большой успех.

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Напомним, «Дакар» впервые проходил на Ближнем Востоке. На старт в 2020 году вышел 351 экипаж, из которых 47 – грузовики. Церемония награждения победителей ожидается днем 17 января.

Люди в материале: Сергей Вязович, Александр Василевский, Алексей Вишневский
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Сергей Вязович о «Дакар-2020»: Остался один день, просто последний рывок остался

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Новости Беларуси. 5-е на предпоследнем этапе ралли-марафона «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы остаемся третьими в генерале. Остался один день, не будем ничего загадывать, но просто последний рывок остался.

Напомним, «Дакар» впервые проходит на Ближнем Востоке. На старт в этом году вышел 351 экипаж, из которых 47 представлен грузовиками.

От Беларуси сразу три экипажа, причем команда Вязовича идёт третьей в генеральной классификации. Станем ли мы призёрами «Дакара», узнаем уже 17 января. Финиширует ралли-рейд в Киддии.