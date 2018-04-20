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Ему было 28 лет. Умер известный шведский диджей Avicii

20.04.2018 - 23:29

Новости Швеции. Не стало одного из самых известных диджеев мира. Avicii было 28 лет.

Представители музыканта сообщили, что молодого человека нашли мертвым в Маскате, столице Омана. Причина смерти не называется.

Как рассказала шведскому телевидению пресс-секретарь музыканта Эбба Линдквист, «его нашли мертвым в пятницу, во второй половине дня по местному времени». 

По информации американских изданий, Тим Берглинг на протяжении нескольких лет страдал от острого панкреатита. 

Avicii  начинал с ремиксов. Ему было 20, когда он стал известным на весь мир. А популярность принесли синглы «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Levels».

В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев. В том же году вышел дебютный альбом Avicii‍. В него вошла ставшая хитом композиция «Wake me up». 

В 2016 году Avicii заявил, что приостанавливает выступления из-за проблем со здоровьем. 

Avicii. Фото: REUTERS / Bjorn Larsson Rosvall

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