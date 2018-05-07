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«Если оба родителя близоруки, то риск у ребёнка – до 57%»: офтальмолог о генетической расположенности к ухудшению зрения

07.05.2018 - 17:11

Новости Беларуси. Когда-то ребёнок в очках опасался стать мишенью для насмешек одноклассников. Сегодня значительная часть детей уже в школе сталкивается с проблемами со зрением – и это больше не кажется чем-то удивительным. 

Виктория Витт, врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением:
По прогнозам врачей, к 2050 году количество пациентов на земном шаре с близорукостью  составит порядка 4,8 миллиарда человек.

Это – около 50%.

Врачи бьют тревогу – и дело не только в том дискомфорте, который приносит с собой необходимость коррекции зрения. При близорукости высокой степени  возрастает вероятность других заболеваний. Например, вероятность появления глаукомы при близорукости свыше 8 диоптрий увеличивается в 14 раз. 

Дегенеративные процессы сетчатки  при близорукости свыше 6 диоптрий увеличиваются в 8 раз. 

Катаракта развивается в три раза чаще.

И надо заметить, в развитии близорукости важную роль играет генетика. 

Виктория Витт:
Если у ребенка оба родителя здоровы, то риск развития близорукости составляет от 2% до 11%. Если один из родителей близорук, то риск развития близорукости у ребёнка – около 37%. Если оба родителя близоруки, то риск развития близорукости – до 57%.

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