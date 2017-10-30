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Белорусская продукция в Японии: чем наши молоко и строительные технологии привлекают иностранцев

30.10.2017 - 21:35

Новости Беларуси. Белорусская молочка и строительные технологии заинтересовали японцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Своими впечатлениями гости из Восточной Азии поделились с корреспондентом СТВ в Могилеве 30 октября, куда из региона Кюсю прибыла целая делегация.

Молоко, йогурты, сыры – японцы не скрывают восхищения. Не только вкусно, но и полезно. Никаких ГМО и химических добавок. То, чем славится белорусская молочка, которая теперь может оказаться и на прилавках японских магазинов.

Масахиро Ямагучи, депутат городского совета города Такео (Япония):
В последние годы в Японии увеличивается потребление молочных продуктов. У нас производят и молоко, и масло, и другие молочные продукты. Но часто ощущается нехватка молочных продуктов.

Считаю, есть большие перспективы поставок белорусской продукции в Японию. Она очень вкусная.

Основательным японцам нужно не только продегустировать, но и увидеть своими глазами, как это производят. Увидели и убедились: технологии на высоком уровне. В этих цехах, похожих на космические лаборатории, перерабатывают до миллиона тонн молока в год.

Кеньити Матояма, руководитель компании по переработке и продаже продуктов питания (Япония):
В ближайшее время планируются переговоры с японской ассоциацией сельскохозяйственных производителей по вопросу сотрудничества с белорусскими предприятиями. В частности, о поставках в нашу страну таких замечательных продуктов питания.

Японцев интересуют белорусская ткань и деревообработка. В частности, каркасное домостроение. Здесь, в Шклове, производят недорогое, экологичное и быстровозводимое жилье.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Собираются дома, как конструкторы, за несколько недель из таких вот панелей. Это деревянный каркас с утеплителем внутри, который обеспечивает комфортный микроклимат. Зимой – тепло, летом – не жарко. А еще такие дома весьма крепкие. Способны выдержать землетрясения средней силы – то, нужно для сейсмоопасной Японии.

Нобуо Мицутаке проявляет наибольший интерес. Он директор фирмы, которая тоже занимается производством таких домов. Вот только технологии другие: стены – более тонкие, а себестоимость – выше, чем у наших.

Нобуо Мицутаке, руководитель строительной фирмы:
В Японии в последнее время часто происходят землетрясения. И для того, чтобы быстро восстановиться, обеспечить людей жильем, белорусские технологии, как нам сегодня продемонстрировали, могут быть использованы у нас. Будем прорабатывать возможность сотрудничества.

Николай Сивцев, советник Посольства Республики Беларусь в Японии:
Японцы нам доверяют. Они видят в нас перспективных партнеров. И на этой основе мы хотим развивать экономическое сотрудничество.

Да, сегодняшние объемы экономического взаимодействия далеки от потенциала наших стран, но есть хорошая тенденция.

С начала года экспорт в Японию увеличился на треть. И, конечно, это далеко не предел. Пример должны показать Могилевская область и регион Кюсю.

Белорусская продукция в Японии: чем наши молоко и строительные технологии привлекают иностранцев

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