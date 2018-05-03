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«Это были «багеты из будущего» – изготовлены завтрашним числом в 6 утра»: минчанка-волонтёр ищет просрочку в магазинах

03.05.2018 - 10:21

Новости Беларуси. Согласно соцопросам, 51% покупателей хоть раз да обнаруживали среди покупок сметану с плесенью, дурно пахнущую колбасу и рыбу, прокисший творог. Это отвратительно. И совсем грустно, что 70% покупателей не возвращают просроченную еду. Или лень, или неохота скандалить?

Минчанка Майа Шатохина не скандалистка и не лентяйка. Просто она не переваривает не только несвежую пищу, но и головотяпство.
Майя Шатохина, минчанка:
В ночь с 7 на 8 апреля мы с другом поехали в ближайший к моему дому круглосуточный магазин. Мы обнаружили очень много просрочки. В частности, это были кулинарные изделия собственного производства, салаты, просроченные, практически на 5 часов, котлеты, полуфабрикаты.

Мая признается, что поиск просроченных продуктов – это ее хобби.

Она, как и ряд ее соратников, не желают мириться с тем, что их насильно пытаются сделать фриганами. То есть людьми, которые предпочитают кормиться продуктами из мусорных контейнеров.
Майя Шатохина:
По ходу своей волонтерской деятельности  я довольно часто сталкиваюсь с такими ситуациями в магазинах. В частности, в магазинах этой сети я довольно часто сталкиваюсь с большим количеством просроченных продуктов.

Молодые люди признаются, что продажа просроченной продукции принимает в последнее время ужасающие размеры.

Майя Шатохина:
Мы дошли до кондитерского отдела, тут за своей спиной мы услышали шорохи и слова сотрудников: «Давай, снимай, скорее, багеты». Когда мы обернулись, то увидели, что с прилавка складывают в корзину багеты и стараются их увезти. Посмотрели на стикеровку на этих багетах, и оказалось, что они изготовлены завтрашним числом в 6 утра. Это были «багеты из будущего».

Ладно – багеты. Максимум можно зубы сломать, а если мясо, рыба или колбаса? С вытекающими из них сальмонеллами, стафилококками, дизентерией, холерой.

Где гарантия, что продуманные продавцы остановились на хлебобулочных изделиях? Заведующая магазином уверяет: подобные случаи у них – большая редкость.
Лариса Корнева, заведующая магазином:
Это человеческий фактор, это ошибка. Была большая загруженность у работников.

Лет 10 назад у нас был похожий сюжет. И директор магазина доверительно сказал, что собственное производство – это безотходный рай: бутерброды, пиццы, фарши, пирожки, салаты стерпят все.
Лариса Корнева, заведующая магазина:
Люди будут наказаны. За свою работу нужно отвечать. Мы будем разбираться.

Пока мы разговаривали с руководством, в магазине работали наши тайные покупатели. Разбираться долго не пришлось.

По иронии судьбы или справедливости – нашли.
Егор, волонтер:
Я нашел просроченный соус майонезный. Сегодня 18 апреля, а он годен до 5 апреля.

Соус и майонез – именно то, что народ жадно употребляет на шашлычных пикниках. Часто вдали от врачей и скорой помощи.

Почему просроченный товар 10 дней лежал на прилавке?

Лариса Корнева:
Товар снимаем с продажи и возвращаем поставщику, прямо сейчас. Это недосмотр сотрудников.

Надо ли напоминать старую добрую истину, что рыба портится с головы?

За другими нарушениями далеко ходить не пришлось. У входа в торговый зал прямо в салатах собственного приготовления красовались металлические ложки.
Чтобы впредь было неповадно, программа «Добро пожаловаться» не ограничилась записью в Книге замечаний и предложений. Пользуясь случаем, корреспондент и оператор вызвали милицию, которая и зафиксировала этот «невкусный» сюжет.

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