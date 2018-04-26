«Это, как мыть руки или чистить зубы. Если живёшь там, то рекомендации должен выполнять»: учёные о «чернобыльских» территориях

Новости Беларуси. О жизни на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Андрей Мостовенко, заведующий лабораторией Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:

Мы говорим о том, что, обладая определённым уровнем радиологических знаний, можно достойно жить на этих территориях. И наша задача, задача программы, задача государства в том, чтобы популяризировать эти территории, говорить о том, что эти территории можно использовать для жизни, для качественной жизни.

Но для этого нужно обладать определёнными знаниями.

Александр Добриян, СТВ:

Можно ли назвать систему знаний технологией жизни на этих территориях?

Андрей Мостовенко:

Однозначно можно так назвать. Потому что, насколько хорошо ты живёшь, насколько минимальную дозу от употребления продуктов ты получаешь – напрямую зависит от того, что ты об этом знаешь. Это, как мыть руки или чистить зубы – если ты живёшь на этой территории, то такие рекомендации, такие позиции ты должен выполнять.

И тогда всё будет хорошо.

Александр Добриян:

То есть личная дисциплина?

Андрей Мостовенко:

Однозначно. И, в данном случае, ничего сделать нельзя, кроме совета. Заставить людей что-то делать невозможно.