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«Это не просто перемещение в пространстве, это перемещение во времени»: IV Международная конференция «Берковские чтения» проходит в Полоцке

24.05.2017 - 16:43

Новости Беларуси. Полоцк продолжает готовиться отметить 500-летию белорусского книгопечатания. И 24 мая он стал международной научной столицей. В историческом центре собрались ученые из 8 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На IV Международной конференции «Берковские чтения» говорят о книжной культуре и, конечно, о Франциске Скорине.

Александр Груша, директор Центральной научной библиотеки Якуба Коласа НАН Беларуси:
Чаму мы перамясціліся ў Полацк? Гэта не проста перамяшчэнне ў прасторы, гэта перамяшчэнне і ў часе. Гэта перамяшчэнне і ў пэўных перажываннях, таму што калі мы прыязджаем на радзіму Францыска Скарыны у Полацк, мы інакш глядзім на тыя праблемы, якія абмяркоўваем.

В эти минуты в Полоцке презентуют уникальную в своем роде книгу «Русской библии Франциска Скорины – 500». Это уникальное издание Библиотеки Врублевских Литовской академии наук. Материал собран почти в 40 музеях, библиотеках и архивах Европы.

«Это не просто перемещение в пространстве, это перемещение во времени»: IV Международная конференция «Берковские чтения» проходит в Полоцке

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