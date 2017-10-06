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Это основа для нашего взаимодействия: Министерство иностранных дел и НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

06.10.2017 - 18:47

Новости Беларуси. Совместный план действий разработают дипломаты и ученые. 6 октября Министерство иностранных дел и Национальная академия наук подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединить усилия ведомства планируют прежде всего для решения актуальных для страны задач, например, в торгово-экономической области. Еще одно направление – гуманитарная сфера.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Мы в целом договорились, что это соглашение является основой для нашего взаимодействия, но на основе этого соглашения будет разработан конкретный план наших совместных действий на ближайшую перспективу. В соответствии с этим планом, будут даны конкретные поручения, указания, установки нашим загранучреждениям, всей системе дипломатической службы, ну и, как я понимаю, также всем структурным подразделениям Национальной академии наук.

Наша главная задача – получить максимальный результат от синергии наших действий.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Ряд предложений по нашему сотрудничеству на ближайшую перспективу и области вступления Беларуси в ВТО, развитие экпортно-импортных операций и отношений, и области подготовки кадров, и научное обеспечение, оказание помощи Министерству иностранных дел.

Вопросы продвижения белорусских товаров на мировые рынки также будут в поле зрения ученых и дипломатов.

Это основа для нашего взаимодействия: Министерство иностранных дел и НАН Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

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