«Это в прямом смысле является основным институтом демократии». В Беларуси продолжается работа диалоговых площадок
Новости Беларуси. Диалоговые площадки как самый демократичный путь к реформам. По всей стране представители разных профессий и политических взглядов собираются за столом переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня – законы страны и жизнь общества. Так, в Гродно и Гомеле 20 октября обсуждали конституционное реформирование и партийное строительство. Не обошлось без жарких споров. А принять участие в них мог любой белорус.
Подробности в материале Галины Буро.
Предложение Дмитрия Салаша в хорошем смысле удивило всех. Мужчина, юрист по образованию, принес на обсуждение не просто некоторые тезисы основного закона страны, а целый проект новой Конституции Беларуси от жителей Гродно. Сам Дмитрий активно интересуется политикой, представляет альтернативное мнение. Но при этом готов сесть за стол переговоров.
Дмитрий Салаш, юрист:
Этот проект Конституции разработан абсолютно не мной. Конечно, я туда вносил какие-то свои соображения. Знаю, сейчас пользуются все Telegram. Естественно, там, в недрах Telegram, есть различные в этом плане диалоговые площадки. И родился один из таких проектов. В принципе, я его поддерживаю.
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Кто должен назначать губернаторов, какие функции парламента, как избирать депутатов и какова роль в государственных процессах народа? Прозвучало даже предложение о назревшей административно-территориальной реформе, ведь в последний раз ее проводили 60 лет назад. Предлагали пересмотреть районное деление, возможно, создать округа, упразднить сельские исполкомы.
Олег Романов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый проректор ГРГУ имени Янки Купалы: Я полагаю, что это в прямом смысле является основным институтом демократии, потому что мнения людей, мнения общественных объединений, политических партий и гражданского общества таким образом доносятся до государственной власти.
Большое обсуждение вызвал вопрос партийного строительства, ведь именно партии помогают отразить в политических процессах мнение различных групп людей. Сегодня в Беларуси их зарегистрировано 15, но вряд ли они на слуху. Многие скорее в анабиозе. Почему так? Закон о политических партиях был принят еще в 1994 году. Сегодня он нуждается в новом дыхании.
Александр Горный, доцент кафедры истории Беларуси ГРГУ имени Янки Купалы:
Мое предложение – это уменьшить количество учредителей партий до 500 человек, сейчас это 1 000 человек. Очень тяжело какой-либо организации набрать 1 000 человек, 1 000 активистов. А 500 человек – достаточно оптимальное количество для того, чтобы проводить политическую активность.
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Все идеи организаторы помечают. Диалоговые площадки будут проводить и дальше, ведь это и есть здравый путь к реформам. Участники встречи не раз подчеркнули: нам не нужна, как некоторые говорят, жизнь «так, как за границей». Интересный факт: в той же Швейцарии (эту страну очень любят ставить в пример) самый высокий во всей Европе уровень миграции молодежи. Так что бойтесь своих желаний, скажет классик. А Беларуси нужен свой прогрессивный путь.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Часть предложений была обсуждена экспертами и поддержана – оно будет оформлено и передано в республиканские органы власти. Часть предложений в ходе дискуссии была обоснована, что если мы их примем, это ни коим образом не улучшит, а во многом даже ухудшит функционирование системы управления и жизнь людей.
Не менее качественный диспут прошел и в Гомеле. К вопросу конституционного реформирования здесь добавили еще один смысл.
Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы изучение Конституции, знание ее, стало нормой каждого человека нашего государства? Считайте, что это старт в национальную идею. Патриотизм! Здесь все заложено.
Не всегда знают жители и своих депутатов, не принимают участие в решениях местной власти. Возможно, сейчас настало время усилить роль местного самоуправления – вопрос на обсуждении.
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Людмила Михалькова, заслуженный юрист Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Время таких наступило перемен. Люди требуют каких-то новшеств. И, наверное, назрела уже необходимость внести какие-то изменения в действующую Конституцию. Конечно, это процесс очень серьезный, непростой и требует такого всенародного обсуждения. И некоторые вопросы (там четыре главы) могут только изменяться путем референдума.
А пока это только начало. Диалоговые площадки будут работать и дальше в областях и в городе Минске. В итоге от каждого региона сформируют пакеты предложений для правительства, в том числе для подготовки Всебелорусского народного собрания.
Галина Буро, корреспондент:
Зарегистрироваться на участие в обсуждениях можно на сайтах исполнительных комитетов. Социальный статус и политические взгляды здесь не важны, участником могу стать я или, скажем, вы. Главное – предлагать конструктивные идеи. Ведь это лозунги нужны для хайпа, а чтобы говорить и быть услышанным, нужен диалог.
Александр Лукашенко: чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять
Новости Беларуси. Разговор Президента с назначенцами получился очень содержательным. Оно и понятно, в должность им приходится вступать в непростое время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поэтому напутствие для тех, кому доверены важнейшие роли в развитии страны, предельно понятно. Нарушать спокойствие и фактически терроризировать белорусов протестными «концертами» никто не позволит. Решать судьбу страны и выбирать путь будет сам народ. Законно, мирно, без чьей-то указки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Просто некоторые люди не понимают, что Президент не ляпает просто так языком, как некоторые там думают. Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим. И решать будет в Беларуси, пока я Президент, белорусский народ, только люди будут решать. Ни Президент в одиночку, ни глава Администрации и высшие должностные лица, ни депутаты будут решать в одиночку, а принесут народу и скажут: решите вот 10, 20, 30 вопросов. И как народ решит, так и будет.
Если вдруг народ решит, что завтра им быть в НАТО, в Североатлантическом блоке, как тут предлагают эти протестуны, пойдут в НАТО. Если народ решит порезать страну на куски и раздать, будет страна порезана. Но если народ решит, что жить мы будем в мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, мы будем жить в такой стране. Чтобы ни у кого из так называемой элиты не было заблуждений, что мы тут что-то смудрим, особенно по Конституции, и через обман сделаем новую Конституцию. Этого не будет, только люди должны решить – такой период острый. Если народ захочет нечто иное, нежели тот путь, по которому мы шли, ну, пусть попробуют.
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Люди должны четко понимать нашу позицию: все будет так, как они решат – это моя неуклонная принципиальная позиция, я хочу, чтобы вы ее понимали. Это не значит, что я там растопырю пальцы и буду сидеть, ждать, пока тут голову мне отвернут, а потом вам. Нет, есть общие принципы конституционные – власть должна быть властью. И вам совсем непросто будет там – вы на передовой, вы лицом к лицу с людьми. Поэтому с ними надо разговаривать. Не надо никого уговаривать, что толку? Чем больше мы будем уговаривать, тем больше будет недоверия. Людям просто надо объяснять: вот сегодня жизнь, да, непростая, небогато мы живем, но не хуже других. И у нас есть возможность. Вон, украинцы часто в телевизоре нашем выступают, рассказывают: хочешь работать – работай, больше заработаешь, меньше – меньше. Но тебе на голову снаряды не падают. Вон, с Донбасса поприезжали, люди у нас уже прижились, детей здесь рожают – это, в конце концов, главное. Поэтому людям надо просто показать: вот есть, вот будет альтернатива одна, вторая – выбирайте. Придем мы и Конституцию будем принимать, и Президента, и парламент новый выбирать, и у вас там местные советы будем избирать скоро. Договоримся с теми, с кем можно договариваться и примем решение.
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