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Эволюция образа: как менялся стиль Джулианны Мур

21.11.2017 - 11:46

Джулианна Мур талантливая актриса и удивительная женщина. Необычная внешность не помешала ей стать примером для тысяч женщин, а ее удивительная смелость перед камерой сделала Джулианну звездой в том возрасте, когда многие актрисы уходят в тень.

До тридцати лет Мур играла исключительно в театре, в кино она дебютировала в 1990 году и за несколько лет прошла путь от дневных «мыльных опер» до главных ролей у Стивена Спилберга и Пола Томаса Андерсона. Сейчас Джулианна одна из главных актрис Голливуда, обладательница практически всех престижных наград и очень продуктивная артистка, которая регулярно снимается в нескольких фильмах за год.

3 декабря Джулианне Мур исполнится 57 лет (хотя выглядит она максимум на 40!), а уже на этой неделе в прокат выходит режиссерский проект Джорджа Клуни «Субурбикон», где у Мур сразу две роли.

Мы считаем, что это отличный повод посмотреть на преображение актрисы и вспомнить ее лучшие образы за 30 лет.

imdb.com. 1990 год.
Фото. imdb.com. 1990 год.
AllStars.com. 1991 год.
Фото. AllStars.com. 1991 год.
Vanity Fair. 1993 год.
Фото. Vanity Fair. 1993 год.
Е! 1994 год.
Фото. Е! 1994 год.
AllStars.com. 1995 год.
Фото. AllStars.com. 1995 год.
Variety. 1996 год.
Фото. Variety. 1996 год.
Е! 1997 год.
Фото. Е! 1997 год.
PTA.com. 1997 год.
Фото. PTA.com. 1997 год.
Variety. 1998 год.
Фото. Variety. 1998 год.
Е! 2000 год.
Фото. Е! 2000 год.
THR. 2000 год.
Фото. THR. 2000 год.
Е! 2001 год.
Фото. Е! 2001 год.
Variety. 2002 год.
Фото. Variety. 2002 год.
THR. 2003 год.
Фото. THR. 2003 год.
Vanity Fair. 2004 год.
Фото. Vanity Fair. 2004 год.
THR. 2004 год.
Фото. THR. 2004 год.
Е! 2006 год.
Фото. Е! 2006 год.
Variety. 2006 год.
Фото. Variety. 2006 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
THR. 2007 год.
Фото. THR. 2007 год.
Variety. 2008 год.
Фото. Variety. 2008 год.
THR. 2008 год.
Фото. THR. 2008 год.
THR. 2008 год.
Фото. THR. 2008 год.
THR. 2009 год.
Фото. THR. 2009 год.
THR. 2009 год.
Фото. THR. 2009 год.
Е! 2010 год.
Фото. Е! 2010 год.
Vanity Fair. 2010 год.
Фото. Vanity Fair. 2010 год.
Variety. 2011 год.
Фото. Variety. 2011 год.
THR. 2011 год.
Фото. THR. 2011 год.
THR. 2012 год.
Фото. THR. 2012 год.
THR. 2012 год.
Фото. THR. 2012 год.
THR. 2013 год.
Фото. THR. 2013 год.
Variety. 2013 год.
Фото. Variety. 2013 год.
Variety. 2014 год.
Фото. Variety. 2014 год.
THR. 2014 год.
Фото. THR. 2014 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
THR. 2015 год.
Фото. THR. 2015 год.
Variety. 2016 год.
Фото. Variety. 2016 год.
THR. 2016 год.
Фото. THR. 2016 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.
THR. 2017 год.
Фото. THR. 2017 год.

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