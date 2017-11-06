Эволюция: творческий путь Эммы Стоун

Фото. emmastone.com. Эмма родилась в городке Скотсдейл в Аризоне в семье строительного подрядчика и домохозяйки. У актрисы есть младший на два года брат Спенсер. В детстве Стоун сменила несколько школ, а закончила получать образование и вовсе на домашнем обучении. Девочка страдала от панических атак, и только игра в театре помогла ей справляться с ними.
Фото. imdb.com. В 15 лет Стоун убедила родителей, что актерская карьера для нее важнее образования. В 2004 Эмма с мамой переехали в Лос-Анджелес, где юная актриса тут же начинает получать роли в сериалах. Девушка сыграла гостевые роли шоу в «Медиум», «Малкольм в центре внимания», «АйКарли», «Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди», «Счастливчик Луи».
Фото. emmastone.com. В первые годы карьера Эммы развивалась мелено, хотя именно в это время она встретила своего постоянного менеджера Дага Уолда. В это время Стоун не только ходила по кастингам, но и подрабатывала в кондитерской, выпекавшей печенье для собак.
Фото. imdb.com. Первым большим проектом для актрисы стала комедия «Superперцы». И хотя роль Эммы в этом хите 2007 года была небольшая, именно там в ней разглядели талантливую комедийную актрису. На пробах в этот фильм режиссер Джадд Апатоу посоветовал девушке перекрасить светлые волосы в рыжий цвет, впоследствии ставший отличительной чертой Стоун.
Фото. imdb.com. После «Superперцев» комедийные роли пошли одна за одной: «Мальчикам это нравится», «Призраки бывших подружек», «Голый барабанщик» и умная трагикомедия «Бумажный человек».
Фото. E! На съемках «Бумажного человека» у актрисы начался ее первый «голливудский» роман. Некоторое время Стоун встречалась с Кираном Калкином.
Фото. imdb.com. В 2009 году на экраны вышел невероятно смешной хоррор «Добро пожаловать в Zомбилэнд», где Эмма крошила зомби в компании Вуди Харрельсона и Джесси Айзенберга.
Фото. imdb.com. А вот весь мир заговорил про Эмму после ее главной роли в «Отличнице легкого поведения». Остроумная школьная комедия стала для Стоун прорывом и принесла ей первую номинацию на «Золотой глобус».
Фото. imdb.com. В 2011 года Стоун сыграла свою первую драматическую роль в фильме «Прислуга» про отмену рабства в штате Миссисипи.
Фото. imdb.com. В том же 2011 сложился экранный дуэт, который многие считают лучшим в современном кинематографе – в «Этой дурацкой любви» Эмма впервые сыграла в паре с Райаном Гослингом.
Фото. imdb.com. В 2012 году актриса сыграла Гвен Стейси во втором перезапуске комикса о Человеке-пауке. Героиня получилась такой живой и настоящей, что фанаты моментально признали ее лучшей подругой супергероя в кинематографе. Через два года Стоун сыграла в продолжение фильма.
Фото. THR. Роман между Питером Паркером и Гвен Стейси имел продолжение в реальной жизни. Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд встречались пять лет, считались едва ли не самой красивой звездной парой, но в 2015 году расстались из-за несовпадающих рабочих графиков.
Фото. imdb.com. В 2013 году Эмма снова встретилась на экране с Райаном Гослингом в «Охотниках на гангстеров». В том же году она появилась в эпизоде скандального «Муви 43».
Фото. imdb.com. В «Бёрдмене» актриса сыграла дочь главного героя и получила за эту роль свою первую номинацию на «Оскар».
Фото. imdb.com. Эмма снялась в двух фильмах Вуди Аллена – в «Магии лунного света» она сыграла юного экстрасенса, которую пытается вывести на чистую воду герой Колина Ферта, а в «Иррациональном человеке» с ее героиней заводит роман эксцентричный профессор в исполнении Хоакина Феникса.
Фото. broadway.com. В 2014 Стоун дебютировала на Бродвее в главной роли в возрожденном мюзикле «Кабаре». Именно там ее и заметил Дэмьен Шазелл, искавший главную героиню для «Ла-Ла Ленда».
Фото. imdb.com. Про «Ла-Ла Ленд» на нашем сайте было сказано невероятно много, добавим лишь, что роль Мии принесла Эмме Стоун «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, SAG, кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и первое место в списке самых высокооплачиваемых актрис.
Фото. imdb.com. Совсем скоро нас ждет байопик «Битва полов», где Стоун сыграла теннисистку Билли Джин Кинг. Фильм расскажет о легендарном матче Кинг и Бобби Риггса, который укрепил права женщин в спорте. Риггса играет Стив Каррел.
Фото. imdb.com. В числе будущих проектов актрисы комедийный сериал «Маньяк», где она впервые после «Superперцев» сыграет с Джоной Хиллом, и биографическая драма «Фаворитка».
Фото. Variety. На днях в сети появилась информация про новый любовный интерес Эммы. Им стал режиссер и сценарист Дэйв МакКери. Актриса все еще близка со своими старыми «не голливудскими» друзьями, но и среди знаменитостей у нее есть хорошие подруги – актриса Дженнифер Лоуренс и певица Тейлор Свифт.
Фото. emmastone.com. 6 ноября Эмме исполнилось 29 лет. У нее есть все, о чем можно мечтать, но мы надеемся, что девушка не остановится на достигнутом и продолжит радовать нас своими новыми интересными ролями.