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Фотофакт: как изменились актеры сериала «Клон»

10.07.2017 - 11:50

В начале нового тысячелетия сериал «Клон» был главным событием на телевидении. Имя Джованны Антонелли знали абсолютно все, а вечерний просмотр каждой новой серии собирал перед экраном всю семью. С момента выхода первого эпизода этого теле-феномена прошло уже 16 лет, но воспоминания о жизни восточной красавицы Жади все еще с нами. Мы решили освежить в вашей памяти лица и имена актеров, подаривших нам когда-то красивую историю любви с музыкой, танцами, мусульманскими традициями, бесконечными интригами и моральными проблемами. Предлагаем вам посмотреть на то, как актеры сериала выглядят сейчас.

Здесь вы можете посмотреть на то, как изменились актеры еще одного легендарного сериала «Друзья».

ivi.ru. Джованна Антонелли (Жади)
Фото. ivi.ru. Джованна Антонелли (Жади)
afisha.tochka.net. Мурило Бенисио (Лукас)
Фото. afisha.tochka.net. Мурило Бенисио (Лукас)
afisha.tochka.net. Вера Фишер (Иветти)
Фото. afisha.tochka.net. Вера Фишер (Иветти)
afisha.tochka.net. Далтон Виг (Саид)
Фото. afisha.tochka.net. Далтон Виг (Саид)
ivi.ru. Летисия Сабатела (Латиффа)
Фото. ivi.ru. Летисия Сабатела (Латиффа)
afisha.tochka.net. Даниэла Эскобар (Маиза)
Фото. afisha.tochka.net. Даниэла Эскобар (Маиза)
ivi.ru. Режинальдо Фария («Львеночек»)
Фото. ivi.ru. Режинальдо Фария («Львеночек»)
vokrug.tv. Дебора Фалабелла (Мел)
Фото. vokrug.tv. Дебора Фалабелла (Мел)
ivi.ru. Жандира Мартини (Зорайду)
Фото. ivi.ru. Жандира Мартини (Зорайду)
ivi.ru. Карла Диас (Хадижа)
Фото. ivi.ru. Карла Диас (Хадижа)
vokrug.tv. Стефани де Бриту (Самира)
Фото. vokrug.tv. Стефани де Бриту (Самира)
ivi.ru. Элиане Жиардини (Лара)
Фото. ivi.ru. Элиане Жиардини (Лара)
vokrug.tv. Нивея Стеллман (Рания)
Фото. vokrug.tv. Нивея Стеллман (Рания)

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