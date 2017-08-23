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Где буду жить участники Евроигр-2019 в Минске?

23.08.2017 - 20:34

Новости Беларуси. О местах размещения участников спортивного мероприятия, рассказали в программе «Большой город».

Андрей Патеев, первый заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома:
В принципе, уже определено место, где будут проживать спортсмены. Если касаться цифр, то хотел бы сказать, что порядка 6 тысяч участников планируют принять участие в этих Играх. Это спортсмены – порядка 4 тысяч, и тренера, представители, массажисты, журналисты и так далее. Уже определены места проживания – это Студенческая деревня. Там 7 общежитий уже готовых, только надо провести косметический ремонт, чтобы принять туда спортсменов и представителей делегаций. Два общежития ещё будет достроено.

Там выбрана площадка и будет построен павильон, где будет осуществляться питание спортсменов.

То есть, есть определённые требования и к питанию, и к той территории, где должны проживать спортсмены, и где они должны питаться. То есть, эта территория должна быть огорожена забором, правила безопасности должны соблюдаться. На самом деле, всё это строго отслеживается представителями Европейского олимпийского комитета. Я думаю, что город Минск достойно справится с поставленными задачами и проведёт Игры на высоком уровне.   

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