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Где в Минске появится новая пешеходная зона?

08.05.2018 - 12:29

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Большой город» спросила у заместителя председателя Мингорисполкома, где жители и гости столицы смогут прогуляться по новой пешеходной зоне.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
В Верхнем городе сейчас ведется активная реконструкция улиц Революционная и Комсомольская. И появится еще одна замечательная пешеходная зона, где будут новые проекты и для детей, и для взрослых.

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