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Где в Минске появятся 4 поликлиники, подстанция «скорой» и общежитие для медработников

08.05.2018 - 13:02

Новости Беларуси. Работать в удовольствие и жить с комфортом станет проще медикам столицы. Как развивается здравоохранение в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня ведутся работы по проектированию четырех поликлиник в спальных районах города и подстанции Скорой медицинской помощи.

Мы говорим о микрорайонах Лошица, Уручье, Сухарево и о реконструкции 15-й городской поликлиники – строительство нового корпуса здания в районе ул. Р. Люксембург и Щорса.

Корпус в районе улицы Мясникова будет реконструирован в современный учебный корпус Белорусского государственного медицинского колледжа. И в этом же году будет сдано общежитие для медицинских работников в Центральном районе на ул. Выготского, современного квартирного типа.

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