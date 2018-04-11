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Где выращивают деревья и кустарники для минских улиц?

11.04.2018 - 10:03

Новости Беларуси. В деревне Бровки Минского района находится древесно-декоративный питомник, в котором выращивают туи, можжевельники, цветущие кустарники. В программе «Большой город» рассказываем о том, какие растения здесь закупают городские предприятия Беларуси и России.

Цветочное направление в этом питомнике только начинают развивать. Особое внимание цветам-многолетникам, которые не так прихотливы в уходе. Это хоста, колокольчики, ирисы, флоксы и другие цветы.

Елена Колычко, ведущий агроном питомника Бровки Минскзеленстроя:
Наверное, любой человек, который работает с растением, будь то лесник либо дизайнер, находит прелесть в своей профессии. В любом случае, растения по-своему прихотливые.

Им нужен круглогодичный уход, подкормки, полив – все своевременно делать и не упускать, так сказать, из своих рук.

Только в таком случае мы получим что-то красивое у нас в городах. Клиентами нашими являются госорганизации и бывают частники, товарищество собственников и люди, которые просто хотят сделать красивыми свой дом и участок. Кроме этого у нас есть заказы из России.

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