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Гибель студента на станции Минск-Сортировочный: что известно о трагедии

24.06.2017 - 21:12

Новости Беларуси. Трагедия в Минске унесла жизнь 20-летнего парня. Его товарищ с многочисленными ожогами доставлен в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы последствия удара током на железной дороге. Кто виноват и что стало причиной несчастного случая?

Александр Лучонок, СТВ:
Минувшей ночью на железнодорожной станции Минск-Сортировочный произошел трагический инцидент. Два молодых человека пытались перелезть через цистерну, находящуюся на железнодорожных путях. В результате получили удар током от контактной сети. Один из них скончался на месте.

Парню было всего 20, учился в одном из столичных ВУЗов. Его товарищ с 80 % ожогов тела был доставлен в больницу скорой помощи. У 24-летнего программиста термические ожоги четвертой степени.

Врачи ситуацию не комментируют, информацию о состоянии пациента сообщают только близким родственникам.

К слову, два года назад возле этой же станции пострадал студент университета информатики и радиоэлектроники. Парень коснулся контактного провода на крыше одного из вагонов-цистерн, в итоге был госпитализирован с серьезными ожогами.

Отсюда, предположительно, вчера ночью парни попали на железнодорожные пути. Дорога протоптана, по ней ходят уже не один год, чтобы сэкономить время. Перекрыли этот проход, видно, по горячим следам.

Поэтому перелезли через забор молодые люди или попали на пути без особых трудностей – вопрос открытый.

Скорая помощь не смогла подъехать к месту происшествия, поэтому спасать жизнь молодых людей пришлось сотрудникам МЧС.

Более 500 метров парня транспортировали на носилках.

Александр Лучонок:
Что именно стало причиной этого злосчастного случая, предстоит разобраться следствию. В настоящее время опрашиваются родственники погибшего парня и очевидцы инцидента.

Гибель студента на станции Минск-Сортировочный: что известно о трагедии

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