﻿ Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»

15.05.2018 - 14:40

Новости Беларуси. Первомайский район, как и другие районы Минска, также столкнулся с проблемой перегруженности детских дошкольных учреждений. Какие планы у администрации в решении проблемы, рассказал в программе «Большой город» глава района.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Детских садов у нас, к сожалению, не достаточно. Сегодня у нас 12 тысяч дошколят, которые посещают детский сад.

Заполненность детских садов порядка 139 %.

Хочу здесь отметить, что согласно кодексу образования, родители могу устраивать ребенка в любое дошкольное детское учреждение. Поэтому у нас очень много приезжают из Минского района, оставляют здесь детей, идут работать. Это очень удобно. Мы ни в коем случае не против! Но для этого еще надо строить сады.
Что касается строительства и открытия: последние 2-3 года мы открыли начальную школу – среднюю школу №61. И сейчас строим в микрорайоне «Восточный», это в военном городке, там, где это необходимо – еще одну среднюю школу на 780 мест. Этим потребность закрывается полностью.
Что касается детских садиков: 5 детских садиков мы введи за последние четыре года и собираемся за следующих три года еще 4 садика строить и вводить. Этим снимем проблему перенаполненния.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?
«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации
«Более 1 650 рублей в месяц»: почему в Первомайском районе большие зарплаты?
Когда откроют бассейн на Никифорова и спорткомплекс на проспекте Независимости в Минске?
Амбулаторию в жилом квартале «Магистр» откроют в мае 2018 года
Ветеранский дворик и детская площадка по соседству: как ветеран ВОВ «отвоевал» территорию для отдыха в Минске
«Кто разбил клумбу и посадил дерево, не поставит машину на детскую площадку»: минчан призывают помогать в благоустройстве
Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»
Все новости по теме Районы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru