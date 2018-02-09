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Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?

09.02.2018 - 10:08

Новости Беларуси. Как будет на практике реализовываться Декрет № 1? Этот и другие вопросы обсуждали в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декрет № 1 уже не раз называли абсолютно новым документом. В основе – полная занятость населения и социальная справедливость. Отвечать за реализацию документа будет местная власть. При этом к каждому человеку – индивидуальный подход. Среди вариантов решения – подходящая вакансия, переобучение или помощь в организации собственного дела.

Согласно Декрету, занятость теперь главный индикатор работы чиновников. В стороне не останутся и налоговые органы.

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
Вместе с комиссиями, которые будут созданы на местах, будет проводиться работа по разъяснению налогового законодательства, по обучению занятию предпринимательской деятельностью.

На сегодняшний день созданы довольно благоприятные условия для самозанятости.

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В этом Декрете, самое главное, заложен принцип – индивидуальный подход к каждому человеку, к его семье, к его ситуации. Именно эта комиссия будет координировать всю работу и определять: эта жизненная ситуация, в которой оказался человек, позволяла ему не работать, или человек сам не хочет работать.

Напомним, Декрет № 1 начнет действовать с 1 января 2019 года. Тогда же не занятые в экономике граждане будут в полной мере возмещать стоимость субсидируемых государством услуг. Категории безработных граждан, а также перечень этих услуг правительство сформирует в ближайшее время.

Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?

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