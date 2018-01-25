﻿ Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Готовим фитнес-блины из овсянки и банана. Пошаговая инструкция

25.01.2018 - 10:11

Юлия Погоцкая, персональный фитнес-тренер:
Ингредиенты будут не совсем традиционные для блинчиков. Мы будем использовать банан, яйцо и овсянку. Немного пикантности нашим блинчикам добавят корица и ванилин.

Овсянка издавна считается диетическим блюдом. Она регулирует моторику пищеварительного тракта, а банан, в свою очередь, может быть отличным источником фруктозы и заменять сахар, который категорически запрещён худеющим людям.

Юлия Погоцкая:
Дополнительно к блинчикам мы приготовим соус на основе греческого йогурта с добавлением стевии – это натуральный заменитель сахара и щепотки ванилина.

Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Смотрите видеоматериал.

Готовим фитнес-блины из овсянки и банана

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Что такое суперфуды и в чём их польза?
Что такое суперфуды и в чём их польза? Мастер-класс по приготовлению творожного десерта с семенами чиа и каши киноа
Как не поправиться в новогодние праздники?
Простые советы от диетолога: как не поправиться в новогодние праздники?
Что означают экозначки на товарах и можно ли им доверять? Разъясняет эколог
Выпечка – не больше двух раз в неделю: ориентация на здоровое питание в школьных столовых
Выпечка – не больше двух раз в неделю: как изменилось питание в школьных столовых
На что стоит обратить внимание при выборе рыбы и какая считается самой полезной?
Лечебное голодание: как правильно голодать и не навредить себе?
Спортивное питание
Спортивное питание: что должно быть в меню тех, кто занимается спортом?
Судья Cup of Excellence: «Кофе – если он свежий – приносит только пользу для человека»
Все новости по теме Здоровое питание
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru