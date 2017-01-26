новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Группа «NAVIBAND» о «Евровидении-2017»: Хотим, чтобы про современную Беларусь узнало как можно больше европейских слушателей!

26.01.2017 - 11:51

Недавно завершился Национальный отбор Международного конкурса «Евровидение». На конкурс «Евровидение» в этом году поедет группа «NAIBAND».

Будет ли номер дорабатываться. Или как выступили, так и поедите?

Вы первая группа в истории, которая будет исполнять песню на «Евровидении» на белорусском языке.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:
Мы вельмі гэтым ганарымся, для нас гэта вельмі важна!

Ксения Жук, участница группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:
Мы хотим, чтобы про современную Беларусь, про современную музыку, которая сейчас активно развивается у нас в Беларуси, узнало как можно больше европейских слушателей.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:
Мы хоти всё показать ярко, позитивно, очень натурально и просто нашу страну. Мы как можно больше передать натуральности, естественности.

Ксения Жук, участница группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:
Мы призываем всех улыбаться и немножко абстрагироваться от напряжённой обстановки в мире.

Артём Лукьяненко, участник группы «Naviband», победитель Национального отборочного тура Международного конкурса песни «Евровидение-2017»:
Нам очень важны комментарии и советы  по поводу модуляции и каких-то изменений в тексте, но мы всё же постараемся остаться теми, кто мы есть.

Но, конечно, мы постараемся прислушаться к мнению профессионалов, и найти компромисс.

Артём Лукьяненко
Ксения Жук
Фото. Ксения Жук

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

NAVIBAND
NAVIBAND представит Беларусь на «Евровидении-2017»
Джамала. Победитель «Евровидения-2016»
Официально: стало известно, где пройдет «Евровидение-2017»
Победительница «Евровидения» Лорин планирует вернуться на конкурс за второй победой
Евровидение 2017
Евровидение-2017. За право представить Беларусь будут бороться 13 исполнителей
Все новости по теме Евровидение 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru