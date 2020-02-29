Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь
Новости Беларуси. Главная музыкальная интрига разрешилась накануне поздно ночью. Стало известно, кто представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Роттердам отправится группа VAL.
Евровизионное сердце, как и путевку в Роттердам, забрали исполнители песни на белорусском языке «Да відна». Они набрали 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Второе место в рамках отбора занял Ян Ярош, третье – группа Чакрас. Всего же за право представить нашу страну на конкурсе боролись 12 участников.
Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?
В 2020 году на национальном отборе звучали не только англо- и белорусскоязычные композиции. Впервые конкурсанты пытались удивить и песней без слов.
«Мы будем делать все возможное, чтобы круто представить нашу страну»
Группа VAL, представители Беларуси на конкурсе «Евровидение-2020»:
Очень было непредсказуемо, волнительно было, но потом все так неожиданно повернулось. Это весьма приятно!
Эмоции невероятные! У меня какое-то спокойствие внутри. Гармония с собой появилась. Это счастье называется. Это наша общая победа, наш общий результат. Спасибо всей команде! Мы будем делать все возможное, чтобы круто представить нашу страну.
«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» в 2020 году пройдет в Нидерландах. Беларусь выступит в первом полуфинале 12 мая. А финальная часть грандиозного музыкального проекта состоится 16 мая.
«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»
Новости Беларуси. Беларусь на конкурсе «Евровидение-2020» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». О чём же поётся в этой композиции?
В песне рассказывается история девушки, которую выдали замуж против её воли. Перечить родителям она не могла, но и заставить себя полюбить несимпатичного ей мужчину девушка тоже была не в силах.
«Не моя вина, что осталась не одна», – говорится в одной из строчек песни.
Также поётся, что теперь ночи девушки наполнены тайнами.
Фото: instagram.com/val.music
Текст:
Заплятала восень ясну косамі ды распляла
Заплутала, як зіма замятае сцежкі познія сабой дабяла
Запытала, ой нашто мне той, каго не выбірала
Ой, заблытала да відна, ночка цёмна таямніцамі і жарсцю паўна
Да відна, да відна засталася не адна
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Ой, як мала маладзенькая ў дзеўках ды пабыла
Ой, як рана, ой рана, ружа белая, каму ты так квітнець пачала?
Ой, ты мама, ой нашто мне той, каго не выбірала
Ой, заблытала да відна ночка цёмна таямніцамі і жарсцю паўна
Да відна, да відна засталася не адна
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна востры месяц нас яднаў
Да відна, да відна засталася не адна
Не мая віна, засталася не адна
Засталася не адна
Фото: instagram.com/val.music
Музыку к песне написали саундпродюсер группы VAL Владислав Пашкевич и вокалистка Валерия Грибусова. Автором текста выступил белорусский поэт Никита Найдёнов.
Напомним, профессиональные жюри и зрители поставили творческому союзу VAL по десять баллов, благодаря чему группа получила право представить Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» (здесь подробнее).
Кстати, в Украине уже тоже определились, кто будет представлять страну.
Выбор жюри и зрителей пал на коллектив Go-A, который выступает в стиле электрофолк и на конкурсе исполнит песню «Соловей» – подробности здесь.