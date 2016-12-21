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Хотим подарить кусочек счастья: благотворительная от волонтеров Минской области

21.12.2016 - 19:59

Новости Беларуси. Волонтеры Минщины организовали благотворительную акцию по сбору подарков для сирот, многодетных семей и детей, находящихся в социально опасных условиях. Добровольцы проводят мероприятия в школах и на предприятиях области. 

Игрушки, одежда, канцелярия – вот далеко неполный список вещей, которые станут настоящим сюрпризом

для тех, кто в этом нуждается. Только в Стародорожском районе за несколько дней удалось собрать более десятка подарков.

Дарья Латыш, волонтер:
Хотим подарить кусочек счастья и радости, рождественского чуда. Чтобы они почувствовали, что это такое. Такие вещи показывают, что действительно есть добрые люди, которые неравнодушны к этим деткам. Что мы всегда готовы помочь и поддержать их.

Поздравить с новогодними праздниками своих воспитанников готовятся и территориальные центры социального обслуживания. В Старых Дорогах, по традиции, организуют веселый праздник. 

А каждый инвалид, который посещает отделение дневного пребывания, получит сладкое угощение. 

Их помогут приобрести местные предприятия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Широчина, заведующая отделением дневного пребывания для инвалидов Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения:
Обязательно елка, обязательно подарки и хоровод. Даже по несколько раз просят повторить. Обязательно, чтобы были какие-то конкурсы. Наши ребята до сих пор верят в сказку, поэтому мы стараемся эту сказку создать. После мероприятия у нас будет сладки стол.

Алина Андреева, заведующая отделением срочного социального обслуживания Стародорожского территориального центра социального обслуживания населения:
Помогают организации города и района и спонсоры, наши индивидуальные предприниматели. Мы уже заказали определенное количество подарков, они уже формируются. Я думаю, к Новому году все получат.

Хотим подарить кусочек счастья: благотворительная от волонтеров Минской области

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