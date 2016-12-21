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Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси

21.12.2016 - 19:56

Новости Беларуси. Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси

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