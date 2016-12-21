Новости Беларуси. Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Игорь Бузовский освобожден от должности заместителя главы Администрации Президента Беларуси в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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