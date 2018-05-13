Игорь Ляшенко: «Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться»

Новости Беларуси. О перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС рассказал в интервью программе «Неделя» председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.
Юлия Огнева, СТВ:
Не могу не продолжить тему стоимости топлива. После заявления Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном нефть начинает ползти вверх – медленно, но, судя по всему, упорно. Скажите, как это отразится на нас, на простых покупателях? Что будет?
Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
В вашем вопросе, с оговоркой, что есть стоимость нефти, есть уже и ответ. Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться.
Юлия Огнева:
Но есть ли какие-то сроки, если говорить о наших белорусских заправках? Когда может повыситься – вы уже просчитывали этот момент?
Игорь Ляшенко:
До этого момента я оговорился, что мы идем синхронно с нашими коллегами из Российской Федерации.
Юлия Огнева:
То есть следим за коллегами из Российской Федерации?
Игорь Ляшенко:
Да. Сегодня такая стратегия.
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