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Игорь Ляшенко: «Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться»

13.05.2018 - 20:01

Новости Беларуси. О перспективах формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС рассказал в интервью программе «Неделя» председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Юлия Огнева, СТВ:
Не могу не продолжить тему стоимости топлива. После заявления Дональда Трампа о выходе из ядерного соглашения с Ираном нефть начинает ползти вверх – медленно, но, судя по всему, упорно. Скажите, как это отразится на нас, на простых покупателях? Что будет?

Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
В вашем вопросе, с оговоркой, что есть стоимость нефти, есть уже и ответ. Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться.

Юлия Огнева:
Но есть ли какие-то сроки, если говорить о наших белорусских заправках? Когда может повыситься – вы уже просчитывали этот момент?

Игорь Ляшенко:
До этого момента я оговорился, что мы идем синхронно с нашими коллегами из Российской Федерации.

Юлия Огнева:
То есть следим за коллегами из Российской Федерации?

Игорь Ляшенко:
Да. Сегодня такая стратегия.

Больше подробностей интервью с председателем концерна «Белнефтехим» Игорем Ляшенко здесь.

Игорь Ляшенко: «Стоимость топлива тоже пропорциональна и будет повышаться»

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