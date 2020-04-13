Игорь Сергеенко об информации о коронавирусе в Беларуси: «У нас ничего не скрывается»
Новости Беларуси. Разговор у Президента продолжался больше часа. Детали рассказали участники совещания: какие еще обсуждались вопросы и какие поставлены теперь задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию системы здравоохранения, конкретно определена тактика действий. Ситуация контролируется, ситуация стабильная. Президентом конкретно поставлены задачи в том числе и в информационной сфере – было сказано о том, что средствами массовой информации проводится значительная работа по объективному освещению ситуации в стране, связанной с пандемией. У нас ничего не скрывается, и в том числе об этом было сказано и в результате экспертной работы миссии Всемирной организации здравоохранения.
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Минский врач рассказала о факторах риска при коронавирусе
Новости Беларуси. По статистике летальные случаи в условиях коронавируса есть во всех странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но здесь важный и принципиальный момент: умирают не от самого вируса, а чаще всего от «букета» хронических заболеваний, для которых COVID-19 может стать так называемым триггером, то есть спровоцировать осложнения уже имеющихся болезней.
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Как правило, рискуют пациенты с давними проблемами сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вредными привычками, ожирением.
Раиса Чечко, заместитель главного врача 2-й городской клинической больницы Минска:
Сегодня умирают от сердечно-сосудистых заболеваний больше, чем от COVID-19. Факторы риска – артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение. У пациентов с этими факторами риска вероятность иметь неблагоприятный исход значительно выше, чем у здоровых пациентов.