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«Интерес представляет именно Слепянская водная система»: как Мингорисполком будет развивать велодвижение

08.05.2018 - 12:56

Новости Беларуси. Велосипедные дорожки – большая радость для многих минчан. Как и где будут развивать эту инфраструктуру, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы встречались недавно с городским велосообществом. Мы договорились с коллегами из велодвижения в ближайшие выходные протестировать веломаршрут от Национальной библиотеки вдоль Слепянской водной системы по Первомайскому и Партизанскому районам, поскольку этот район имеет хорошее озеленение и водную систему.

И в принципе, на сегодня у нас есть необходимость развития поперечника велодорожки в район кольцевой автодороги и в радиусе Первомайского и Партизанского района.

И не обязательно, что это будут сразу велодорожки, соответствующие всем евро требованиям. Но вместе с тем, возможность беспрепятственно, с понижением бордюра, с местом отдыха, с возможностью припарковаться и отдохнуть. Поэтому интерес представляет именно Слепянская водная система и развитие инфраструктуры уже существующей велодорожки – возможность приобрести воду, отдохнуть, увидеть зрелищные объекты. И велопрокат, который на сегодня необходим.

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