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«Изменяются характеристики растущего глаза»: распространение близорукости – эволюционное приспособление к гаджетам?

03.05.2018 - 15:32

Новости Беларуси. Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», в программе «Большой завтрак»

Ирина Ромбальская, СТВ:
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Галина Ситник, врач-офтальмолог, доцент кафедры офтальмологии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»:
В какой-то мере да, потому что и дети, и взрослые всё больше пользуются устройствами, смотрят различные видео. Это даже уже не телевизор. Это телефон, либо планшет, либо компьютер.

Это те устройства, которыми человек пользуется на очень близком расстоянии.

И, естественно, изменяются зрительные установки, изменяются характеристики растущего глаза, если мы говорим о детях. И всё больше детей появляется с близорукостью. Ведь близорукость – что это такое: это хорошее зрение вблизи и на среднем расстоянии, и не очень хорошее зрение вдаль, когда требуются очки для того, чтобы иметь максимально возможно зрение для дали. Поэтому, в какой-то, степени это можно расценивать в такой приспособительной новой тенденции в жизни человека. Это так и есть.

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