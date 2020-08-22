К белорусским медикам обратились российские коллеги: неправильно делать здоровье людей разменной монетой в политических играх
Новости Беларуси. Сторонники оппозиции призывают врачей объявить забастовку. Должны ли медики вмешиваться в политику? К белорусским медикам обратились российские коллеги. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Куринный, хирург, кандидат медицинских наук:
Призвать к тому, чтобы отказаться от оказания любой медицинской помощи в качестве акции протеста – это совершенно неправильно, на мой взгляд как врача. Делать сегодня здоровье людей разменной монетой в каких-то политических играх, в чем бы они не заключались, какие бы благие цели не ставились, в итоге, на мой взгляд, неправильно.
Татьяна Новоземцева, кандидат медицинских наук, главный врач ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ»:
Очень сомневаюсь, что люди в белых халатах, которые находятся на посту и спасают жизни и здоровье людей, могут бросить свою работу и выйти на митинг. Мы все аполитичны. Мы все спасаем жизни людей.
Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор:
Не ведитесь, не поддавайтесь на ту очевидно деструктивную политику, которую ведет так называемая оппозиция в вашем обществе. Вы однажды поклялись служить здоровью нации. Так будьте же верны своей присяге, своей клятве.
За мир в стране. Автопробеги с государственными флагами проходят по Беларуси
Новости Беларуси. В 15 часов в Минске начался автопробег за мирную и безопасную Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна стартовала от парковки аквапарка на проспекте Победителей.
Именно так – эффектно, но организованно и надо выражать свою поддержку белорусам, стране и Президенту. А не громкими сигналами, заторами и пробками, провокациями и нарушениями.
Эффектную колонну автомобилей под развевающимися белорусскими флагами приветствовали также накануне на всем протяжении маршрута: от проспекта Победителей и до Уручья.
Похожий автопробег прошел и в Борисове. По главным улицам города проехали около полусотни машин с государственной символикой: флагами Беларуси, Минской области и Борисова. Маршрут начался от стелы у военного полигона, который служит площадкой для крупных учений.
Такой автопробег прошел впервые. Впрочем, организаторы и участники не исключают, что подобные акции будут проходить и дальше.