К дню рождения сказочника: лучшие фильмы Гильермо дель Торо

Ни про одного режиссера не говорят в этом году так много как про Гильермо дель Торо. Повод для этого весомый – именно он снял фильм, который уже называют «Ла-Ла Лендом-2017». Премьера взрослой сказки «Форма воды» состоялась на Венецианском фестивале и моментально влюбила в себя всех зрителей. История любви водоплавающего монстра и немой уборщицы получила «Золотого льва» и, на сегодняшний день, является главным претендентом на «Оскар».

Фото: Vanity Fair

В минском прокате «Форма воды» появится только в январе. Эти три месяца ожиданий можно скоротать за просмотром других фильмов дель Торо, которыми режиссер отстоял свое право называться главным сказочником современного кино. Монстры и странные существа из его картин завораживают и отталкивают одновременно, но сами фильмы постановщика безоговорочно заслуживают самого пристального внимания. Предлагаем вам несколько картин режиссера, в которых реальный и выдуманный миры существуют в неразрывной связи.

«Кино как религия. Такая же глубоко личная штука. И я считаю, что, когда кто-то оскорбляет твои любимые фильмы, это примерно то же самое, что и когда кто-то оскорбляет твои религиозные чувства. Нужно посоветовать правительству ввести закон о защите чувств киноманов».

«Хребет дьявола» (2001)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Первый международный проект режиссера и его самый жестокий и безжалостный фильм, в котором дель Торо впервые смешал мистический мир с суровой действительностью. Действие картины происходит во время испанской гражданской войны в небольшом сиротском приюте. Туда после смерти отца, мятежника, убитого в сражении против режима Франко, попадает двенадцатилетний Карлос. Обитатели приюта держатся из последних сил, часто умирают от голода, а присматривает за ними призрак убитого ребенка, который однажды рассказывает Карлосу свою историю. «Хребет дьявола» пугает и вызывает желание отвернуться от экрана, но сделать это практически невозможно, так как его мир невообразимо притягивающий.

«Хеллбой: Герой из пекла» (2004)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Дель Торо принято считать интеллектуальным и артхаусным режиссером, но сам он никогда не скрывал своей огромной любви к комиксам. В 2002 году режиссера уговорили снять «Блейд 2», фильм хорошо прошел в прокате и дель Торо убедил ту же студию доверить ему съемку проекта мечты – экранизацию комикса о краснокожем демоне из Ада Хеллбое. Постановщик смешал в одном фильме фашистские эксперименты, Семь Богов Хаоса, зубастых демонов и Григория Распутина, который и стал главным противником героя. У любого другого режиссера эта смесь превратилась бы в полную дичь, но у дель Торо вышла совершенно очаровательная комикс-сказка с великолепным главным героем, который не хочет служить злу, зато с удовольствием курит импортные сигары, трогательно влюблен в земную девушку и обожает котят. Через три года режиссер снял продолжение, которой ничуть не уступает первой части, а вот завершить трилогию ему не позволили. Сейчас идет работа над перезапуском франшизы, но это уже совсем другая история.

«Мне всегда нравилась идея присутствия призраков в нашей жизни. Я верю в то, что привидение — это, по сути, отражение какой-то одной эмоции, как бы застывшей во времени, поэтому привидение живет в этакой петле, двигаясь будто по кругу».

«Лабиринт Фавна» (2006)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый известный фильм режиссера, с которым он ассоциируется у массового зрителя. «Родная сестра» (по словам самого дель Торо) «Хребта дьявола», где фантастический мир встречается с все той же военной действительностью гражданского противостояния в Испании. Маленькая девочка находит недалеко от дома необычный лабиринт, внутри которого живет Фавн, но, вопреки мифологии, существо не похищает ребенка, а поручает ей выполнить три задания. «Лабиринт Фавна» невероятно красив, но это действительно страшное кино, существа из которого могут испугать не только детей, но и впечатлительных взрослых. Но, проведя зрителей через весь паноптикум монстров, дель Торо делает однозначный неутешительный вывод – даже самые уродливые существа из других миров не так страшны как люди.

«Тихоокеанский рубеж» (2013)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Самый «мейнстримный» фильм дель Торо, в котором многие его поклонники не смогли разглядеть полюбившегося им стиля режиссера. Изначально постановщик и вовсе не хотел снимать эту картину – он мечтал экранизировать повесть Лавкрафта «Хребты безумия», но студия не поверила в проект и не дала дель Торо на него денег. Тогда он взялся за «Тихоокеанский рубеж», где героями стали практически идентичные Лавкрафту гигантские морские существа, вышедшие из самых глубин. Для борьбы с ними люди создали огромным роботов, управляемых специально обученными пилотами. Картину обвиняли в том, что человеческие персонажи в ней вышли картонными, одномерными и в эмоциональном плане неотличимые от пилотируемых ими роботов, но именно в этом и проявляется вся сущность режиссера! Морские чудовища в фильме обладают характерами, имеют личности и прописаны с невероятным трепетом и любовью.

«Мне всегда нравились монстры. Потому что я находил их более интересными, чем положительные персонажи».

«Багровый пик» (2015)

Фото: imdb.com

Фото: imdb.com

Последний фильм Гильермо дель Торо, который, к сожалению, получился на голову ниже предыдущих работ режиссера. Готическая история про девушку, которая выходит замуж за прекрасного молодого аристократа и переезжает в его фамильное поместье «Багровый пик», где он живет вместе с сестрой. Старый дом некогда был красивейшим зданием в округе, но годы берут свое и поместье разрушается, оседает и утопает в кровавых снегах (из-за выходящей наружу глины). Главная героиня быстро понимает, что нужно бояться не только обрушающегося потолка, но и жителей старого дома – трое живых жильцов обитают в тесном соседстве с бесчисленными духами. «Багровому пику» следует отдать должное, по крайней мере, в одном – фильм невообразимо красив. Но этого оказалось недостаточно, чтобы сделать его хорошим, ведь во всем остальном картина достаточно банальный и мрачный триллер с бессвязным сюжетом. Не спасают его даже хорошие актеры, хотя Миа Васиковска, Том Хиддлстон и Джессика Честейн очень стараются. Будем надеяться, что «Форма воды» сможет стереть неприятные впечатления о «Багровом пике» и полностью реабилитировать дель Торо и вернуть ему звание главного сказочника современности.

«По-моему, взрослый человек, когда он напуган чем-то реальным или вымышленным, испытывает три основных страха: отсутствие, присутствие, вытеснение (когда есть что-то, чего не должно быть). Например, вы приходите домой, а на кухне стоит ваш отец, который умер пару месяцев назад. Это говорит о присутствии того, чего не должно быть. Или типичный детский страх: ребенок просыпается посреди ночи и открывает дверь в комнату родителей, а там никого нет. Это страх отсутствия. Или вдруг ты или кто-то тебе близкий заменяется на кого-то или что-то другое или просто отсутствует там, где должен присутствовать. Это страх, которому очень легко поддаться мне, например. Я не люблю оставаться один. Когда моя жена отсутствует, я не могу спать вообще. У меня разыгрывается воображение, и я придумываю себе самые безумные фантазии, потому что мое сознание художника открыто всему этому».