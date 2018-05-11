Качаем руки: «Не старайтесь взять большой вес, гораздо важнее техника»

Новости Беларуси. Тренер показывает, как правильно качать руки с гантелями и штангой. Смотрите в видеоматериале.
Новости Беларуси. Тренер показывает, как правильно качать руки с гантелями и штангой. Смотрите в видеоматериале.
|«Подзарядка». Комплекс упражнений для того, чтобы размять суставы
|Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн
|Йога в гамаке: как вылечить спину, обрести ясность ума и помолодеть без похода к косметологу?
|Тренировка ягодичных мышц: плие со штангой, шаги назад с гантелями
|«Прошёл год, где деньги, неизвестно, спорткомплекс закрыт»: в Минске продавали абонементы в так и не достроенный ФОК
|Гигиена в тренажерном зале: о чем нужно знать, занимаясь спортом?
|Тренер Вика Свит: «60-70% успеха – то, что мы кушаем. Если не налажен режим правильного питания, результата не будет»
|«Занятая мама может позволить себе упражнения»: мать пятерых детей обвиняют в том, что она их не рожала