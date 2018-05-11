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Качаем руки: «Не старайтесь взять большой вес, гораздо важнее техника»

11.05.2018 - 17:53

Новости Беларуси. Тренер показывает, как правильно качать руки с гантелями и штангой. Смотрите в видеоматериале.  

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Фото: instagram.com/simonegatelyfitmum5
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